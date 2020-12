Vídeo: briga generalizada é registrada dentro de cachaçaria em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus - Vídeos de uma confusão generalizada entre clientes de uma cachaçaria, localizada em um shopping da Zona Oeste de Manaus, na noite de sexta-feira (18), viralizaram nas redes sociais.

Em nota, a cachaçaria informou que dois grupos de pessoas "se exaltaram e provocaram desconforto para os demais que estavam confraternizando no local".

As imagens mostram dezenas de pessoas, sem máscaras, aglomeradas no estabelecimento. Discussão, socos e pontapés, além da destruição de objetos do local, foram registrados.

"Rapidamente a situação foi controlada, e adotada medidas junto as autoridades competentes", diz um trecho da nota.

Conforme a Polícia Civil, vários Boletins de Ocorrência (BOs), sobre o caso, foram registrados no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ainda na noite de sexta, porém não podem ser repassadas mais informações sobre o assunto. As imagens das câmeras de segurança do estabelecimento serão analisadas para identificar a origem da confusão.

Confira um dos vídeos da confusão

| Autor:

Leia mais:

Justiça suspende decisão de desocupação da comunidade Beco Green Ville

Carreata encerra Semana de Combate ao Aedes em Manaus