Passagem de ônibus aumenta para R$ 4,51 em Manaus? Entenda

Manaus - Foi publicado, na sexta-feira (18), um decreto no Diário Oficial do Município de Manaus (DOM) que determinou o aumento da tarifa de passagem de ônibus na capital para R$ 4,51. Porém, a Prefeitura de Manaus afirmou, por meio de nota oficial, que o decreto será revogado ainda neste sábado (19).

Na nota, a Prefeitura esclarece que em atenção ao Decreto 4.747, de fevereiro de 2020, a tarifa pública de passagem de ônibus continuará no valor de R$3,80, e afirmou que "o decreto será revogado por inconsistência no texto original que estabelecia tarifa técnica em R$ 4,51, para efeitos de cálculo do subsídio dado às empresas".

O Decreto nº 4.969, publicado na sexta, considera, dentre outros pontos, a aquisição de 112 ônibus novos para o sistema de transporte coletivo, que altera a matriz de custos das empresas.

