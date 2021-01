HPS 28 de Agosto ganhará 40 novos leitos para o tratamento da Covid-19

Outros leitos serão incorporados, nos próximos dias | Foto: Divulgação/SES-AM

Manaus - O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, está sendo preparado para receber mais 40 novos leitos destinados ao tratamento de pacientes com a Covid-19. Com isso, a unidade vai dobrar para 80 o número de leitos clínicos destinados a vítimas da doença.



Nesta semana, o hospital já havia aumentado de 12 para 40 o número de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os 40 leitos clínicos estão sendo abertos no espaço da Clínica Médica.

Os pacientes não Covid que estavam internados no espaço foram transferidos para outros leitos na própria unidade, tiveram alta ou foram removidos para leitos em hospitais de retaguarda da rede estadual de saúde.

O secretário estadual de Saúde, Marcellus Campêlo, acompanhou os preparativos nesta sexta-feira (1) e falou sobre a ação.

“Estamos reconfigurando as unidades de saúde para receber mais leitos clínicos e de UTI. Nós estamos num trabalho conjunto de rede. As camas que vieram para cá foram disponibilizadas pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam)", disse o secretário.

Segundo Campêlo, as camas foram adquiridas para o Hospital do Sangue, mas estão sendo disponibilizadas pela direção do Hemoam enquanto chegam as camas adquiridas pela secretaria para o HPS.

“Antecipamos a entrega aqui para o 28 de Agosto, e as camas que estão em processo de compra serão devolvidas para o Hemoam. Enquanto Governo, estamos fazendo a nossa parte, ampliando o máximo possível o número de leitos, mas precisamos que a população também faça a sua parte”. finalizou.

