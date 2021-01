Governo do AM realiza operação para garantir ampliação de leitos

| Foto: Divulgação

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) montou na quinta-feira (31) uma operação para garantir a ampliação dos leitos para pacientes da Covid-19. A ação contou com o apoio da Polícia Militar, Defesa Civil e Departamento Estadual de Trânsito (Detra-AM).



Para permitir a ampliação de leitos no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto e na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (FHemoam) fez a doação de 36 camas especiais para leitos de UTI, 36 escadinhas para maca e sete macas.

Os órgãos que fazem parte da operação foram acionados para que os equipamentos começassem a ser instalados ainda na quinta-feira (31). As equipes, juntamente a SES-AM realizaram a logística de transporte das camas. Os colchões que serão utilizados nas camas novas foram remanejados do HPS João Lúcio, também na quinta (31).

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, destacou a união de esforços de todos os órgãos do governo e reforçou o pedido de apoio da população para que evite aglomerações e siga as orientações das autoridades de saúde.

“Precisamos que a população entenda que nossa capacidade instalada é grande, porém, ela tem um limite, e pode se esgotar se a população não ajudar. Só no Delphina Aziz foram 300% de crescimento. É preciso evitar aglomerações e seguir os protocolos de distanciamento social, usar máscaras, álcool gel e lavar bem as mãos com água e sabão”, declarou.

Das 36 camas cedidas pela FHemoam, 20 foram enviadas para o 28 de Agosto e 16 para a FMT. Novos, os equipamentos estavam no estoque da FHemoam para serem utilizados no Hospital do Sangue, que será inaugurado em 2021.

