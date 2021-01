Em casa ? Confira dicas do que maratonar durante o fim de semana

Manaus – Início do ano é bom para aproveitar o recesso, e nada melhor do que curtir o fim de semana acompanhado de um bom filme ou série, não é? As plataformas de streamings são uma ótima opção para quem quer o combo de entretenimento e pipoca.

Universo no Olhar (Amazon Prime)

O filme está disponível na Amazon Prime | Foto: Divulgação

Em que devemos acreditar? O universo no olhar é um daqueles filmes honestos, que talvez não seja tão fácil de digerir rapidamente. Para quem é amante da ciência e curte uma reflexão sobre a vida, mas sem deixar de lado os seus prazeres. Ian Gray é um jovem cientista que tem como hobby fotografar olhos, durante o filme é nítido o debate sobre ciência e religião, e o roteiro acaba trilhando um percurso criativo e original.

Community (Netflix)

Série foi dirigida por Dan Harmon | Foto: Divulgação

Para quem gosta de uma boa série de comédia, community pode entrar para a lista. Ocupando uma posição maior que “The Office” a série se tornou a sitcom mais assistida entre os usuários. Recém-chegada na Netflix, a história gira em torno de um grupo de jovens que estudam no Greendale Community College, que passam por diversas situações e fazem até mesmo referência a filmes e séries, não deixando de lado o humor da produção.

Chungking Express (Amazon Prime)

Filme é do ano de 1994 | Foto: Divulgação

Para os apaixonados por cinema, a obra carrega a vibe de desventuras românicas de dois policiais e as mulheres impossíveis que eles adoram. Com um toque de folia, obsessão e algo irônico, a sinceridade do filme caminha com canções e imagens bem construídas. Com direção de Wong Kar Wai.

Great Pretender (Netflix)

O anime é uma obra de comédia de golpe, com intrigantes personagens, visual lindo, e uma cintilante trilha sonora de jazz | Foto: Divulgação

No estilo Onze Homens e um segredo, o anime conta a história de Makoto Edamura, que era considerado o maior trapaceiro do Japão, até que resolveu dar um golpe em um vigarista internacional, e é aí que a trama produzida pelo Wit Studio inicia. Os dois acabam se infiltrando em uma campanha na alta sociedade, fazendo roubos e fortunas para chama a atenção da elite criminosa.

Leia Mais:

Confira cinco séries para curtir neste fim de semana

Confira dicas para 'maratonar' neste fim de semana