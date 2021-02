Morre Marcos Assayag, irmão e empresário de David Assayag

Marcos era empresário e irmão de David Assayag | Foto: Divulgação

Manaus - Morreu na manhã deste sábado (30), Marcos Assayag, aos 59 anos, por complicações da Covid-19. Ele estava internado no hospital Prontocord, para tratamento da doença. Marcos era irmão e empresário do levantador de toadas do boi Garantido, David Assayag, e deixa cinco filhos.

David Assayag utilizou suas redes sociais apenas para lançar uma nota, lamentando a morte do irmão. Até o último dia 21, David também estava internado, no mesmo hospital, mas obteve melhora significativa e terminou o tratamento em casa.

O prefeito David Almeida (Avante) emitiu nota lamentando a morte de Marcos e do Instrutor Educacional na Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério na Secretaria Municipal de Educação (Semed), Milton Melo dos Reis Filho, 52 anos, também ocorrida neste sábado.

“Me solidarizo com as famílias do Marcos Assayag, do professor Milton e tantas outras que perderam seus entes queridos para essa terrível doença. Rogo a Deus que os receba em sua eterna morada”, afirmou o prefeito.

Leia Mais:

Manaus recebe médicos e prefeito anuncia mais UBSs para Covid-19

Manaus disponibiliza transporte para idosos após vacinação