Vacinação dos idosos de 75 a 79 anos é antecipada em Manaus

Não é necessário que o idoso resida na mesma área de localização dos postos de vacinação, podendo optar por qualquer um deles | Foto: Dhyeizo Lemos e Valdo Leão/Semcom

Manaus - Como uma tentativa de ampliar o aproveitamento das equipes de vacinação e da estrutura montada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o atendimento dos idosos em sistema de drive-thru e pontos fixos, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), determinou a antecipação do início da vacinação contra Covid-19 nos idosos de 75 a 79 anos, para este domingo (31).

Com a antecipação, os idosos de 75 a 79 anos podem procurar um dos cinco pontos de vacinação montados nas quatro zonas geográficas da capital, levando documento de identidade com foto e o CPF, para receber a primeira dose da vacina. Os locais funcionam das 9h às 16 horas e continuam atendendo os idosos do grupo de 80 anos e mais.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, explica que a antecipação foi decidida na noite deste sábado (31), após reunião de avaliação técnica com o prefeito David Almeida, que apontou a capacidade de aumentar a quantidade de atendimentos diários, considerando o fluxo médio dos dois últimos dias, quando foram vacinadas mais de 4 mil pessoas, sem congestionamento ou aglomeração nos cinco pontos de vacinação.

“Com a capacidade operacional de vacinar mais pessoas e tendo a imunização como prioridade para a saúde municipal, optamos pelo início imediato da vacinação do próximo grupo de idosos, que começariam a ser vacinados apenas na próxima quinta-feira”, explica a secretária.

O cronograma baseado nos meses de nascimento permanece válido. Neste domingo, que será o dia 1 da vacinação dos idosos de 75 a 79 anos, devem ser atendidos os nascidos em janeiro e fevereiro. Para o grupo dos que têm a partir de 80 anos, cuja vacinação começou na última sexta-feira, o atendimento prossegue com os que nasceram em maio e junho.

Com isso, o atendimento do segundo grupo de idosos contemplados pela vacina será concluído na próxima sexta-feira (05) quatro dias antes do planejamento inicial.

As doses da vacina AstraZeneca recebidas pelo município de Manaus na segunda remessa de imunizantes enviada pelo Ministério da Saúde ao Amazonas foram destinadas à cobertura de 100% dos idosos de 80 anos e mais, 100% dos idosos de 75 a 79 anos e 37% dos idosos de 70 a 74 anos (acamados, os portadores de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Insuficiência Renal Crônica, diabetes (insulina dependente) e os que têm obesidade (IMC >40), além dos transplantados e imunossuprimidos).

Os locais de vacinação, com a modalidade drive-thru e ponto fixo, são o Complexo de Exames do Detran (zona Norte), estacionamento da Universidade Paulista (Unip) (zona Sul), balneário do Sesc (zona Oeste), Clube do Trabalhador do Sesi (Zona Leste) e Shopping Phelippe Daou (zonas Norte e Leste).

Não é necessário que o idoso resida na mesma área de localização dos postos de vacinação, podendo optar por qualquer um deles. “Queremos que a população seja atendida com conforto e de forma segura e eficiente, no posto que achar mais conveniente”, destaca Shádia Fraxe.

