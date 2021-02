Mais 11 pacientes com Covid-19 são transferidos para Santa Catarina

| Foto: Herick Pereira/Secom

Manaus - Buscando desafogar sistema de saúde público e melhorar o atendimento na rede, o Governo do Estado transferiu, na noite deste sábado (30), 11 pacientes acometidos de Covid-19 para continuidade no tratamento em Florianópolis (SC). O voo com os pacientes decolou às 20h15 da base da Força Aérea Brasileira (FAB), no aeroporto Ponta Pelada, bairro Crespo, zona sul de Manaus.

Os pacientes estavam internados nos hospitais Platão Araújo e 28 de Agosto, e nos Serviços de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias e José Lins. Essa ação de transferência é realizada a partir de uma cooperação entre o Governo do Amazonas e o Governo Federal.

O maior número de pacientes foi do Platão Araújo, onde o senhor Luiz Azevedo, 64, estava na expectativa para ver o irmão ser transferido. Ele contou que já perdeu a mãe para o vírus e espera que o irmão volte curado. “Nós estamos abalados, o meu irmão também, mas temos fé que ele será bem cuidado e voltará com saúde”, disse.

Elder Mourão, 29, também estava ansioso pela transferência do irmão. Segundo ele, o quadro clínico do irmão é crítico, porém a ida para outro estado é a possibilidade de receber a atenção de que precisa.

“A gente percebe que o hospital está muito lotado, mas nossa expectativa é que lá ele receba os cuidados necessários. A situação dele é muito delicada, e essa transferência é a nossa única esperança”.

Até o momento, um total de 359 pacientes com Covid-19 foram transferidos para os estados do Piauí (23), Maranhão (39), Acre (3), Brasília (15), Paraíba (15), Rio Grande do Norte (55), Goiás (48), Pará (23), Alagoas (30), Espírito Santo (36), Pernambuco (26), Minas Gerais (18) Paraná (17) e Santa Catarina (11).

PACIENTES TRANSFERIDOS

Período: 15 a 30 de janeiro de 2021

TOTAL: 367

• COVID-19: 359

• ONCOLÓGICOS: 8

Transferências de pacientes Covid-19 de Manaus para outros estados: 337

Destinos:

Teresina (PI): 23 (Viagens 15 e 24/01)

São Luís (MA): 39 (Viagens 15, 16 e 19/01)

Brasília (DF): 15 (Viagem 16/01)

João Pessoa (PB): 15 (Viagem 17/01)

Natal (RN): 42 (Viagens 17, 20 e 30/01)

Goiânia (GO): 48 (Viagens 18/01 - tarde e noite; e 28/01)

Belém (PA): 17 (Viagem 22/01)

Maceió (AL): 30 (Viagens 20 e 26/01)

Vitória (ES): 36 (Viagens 21/01 - tarde e noite)

Recife (PE): 26 (Viagens 23 e 25/01)

Uberaba (MG): 18 (Viagem 24/01)

Curitiba (PR): 17 (Viagem 28/01)

Florianópolis (SC): 11 (Viagem 30/01)

Transferências de pacientes de Covid-19 do interior para outros estados: 22

Origem - Destino:

Tabatinga - Acre: 3 (Viagem 15/01)

Parintins - Pará: 6 (Viagens 18 e 19/01)

Parintins - Natal: 13 (Viagem 25/01)

