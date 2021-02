Wilson Lima se reúne com CMA para traçar vacinação no Amazonas

Wilson Lima se reúne com comandante do CMA para alinhar plano de aceleração da vacinação contra Covid-19 no AM | Foto: Diego Peres/Secom

Manaus (AM) - O governador Wilson Lima se reuniu, nesta segunda-feira (15), com o general de Exército, Esteban Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), para discutir o planejamento logístico e operacional do Plano de Aceleração da Vacinação contra a Covid-19, previsto para iniciar no dia 22 de fevereiro, abrangendo a imunização de pessoas acima dos 50 anos de idade no Amazonas.

De acordo com a assessoria do govern do Amazonas, o CMA vai coordenar o trabalho das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) no plano estratégico para acelerar a vacinação no Estado na parte da segurança e na montagem de pontos de vacinação. "O Comando Militar da Amazônia tem uma expertise muito grande em logística, sobretudo na nossa região, então vai ser fundamental para que a gente possa acelerar esse processo de vacinação entendendo que essa é uma guerra de todos nós, do Governo Federal; do Governo do Estado, através da sua Secretaria de Saúde e da sua Fundação de Vigilância em Saúde; da Prefeitura de Manaus e das prefeituras do interior", destacou o governador.

Wilson Lima ressaltou o trabalho que vem sendo feito em parceria com Governo Federal nas ações de enfrentamento à Covid-19 no estado. "Desde o início da pandemia temos trabalhado de forma conjunta para construir os caminhos de combate à Covid-19. Nós entendemos que a vacina, pelo menos esse é caminho que a ciência nos aponta, é o meio mais seguro para que a gente possa imunizar a nossa população e começar um retorno de normalidade às nossas vidas".

O comandante do CMA, Esteban Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, declarou total empenho nesse trabalho logístico de vacinação contra Covid-19 no estado. | Foto: Diego Peres/Secom

Apoio das Forças Armadas

O comandante do CMA, Esteban Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, declarou total empenho nesse trabalho logístico de vacinação contra Covid-19 no estado. "Vamos empenhar todos os esforços, no meu caso específico das Forças Armadas, que é o que estou representando nesse momento como comandante conjunto da Amazônia para a operação Covid-19, que é uma operação do Ministério da Defesa. Então todos os esforços da parte de apoio e logística, em tudo aquilo que a gente for demandado, que esteja dentro do nosso alcance, nós vamos cooperar para que essa vacinação realmente se realize o mais rápido possível, seguindo as diretrizes emanadas pelas secretarias municipais de saúde e do Ministério da Saúde", comentou.

Plano de vacinação

O governador Wilson Lima e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciaram, na última sexta-feira (12), o Plano de Aceleração de Vacinação contra Covid-19 na Amazônia, que inicia pelo Amazonas a partir do dia 22 de fevereiro.

O plano vai permitir a cobertura vacinal de todos os estados da região Norte, iniciando pela capital do Amazonas, Manaus, região metropolitana e interior do estado.

