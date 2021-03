Novos membros do Conselho Superior do MP tomam posse hoje no Amazonas

Novos membros do Conselho Superior do MP tomam posse hoje | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Os membros do Conselhor Superior do Ministério Público do Amazonas (MPAM), para o biênio 2021-2023, tomam posse nesta segunda-feira (1º/3), em solenidade híbrida, com participações presenciais e virtuais, marcada para começar às 16h.

Os novos membros do CSMP foram eleitos, em votação direta, por promotores e procuradores de Justiça, no último dia 23/02. A solenidade vai ser transmitida pelo canal da Secretaria dos Órgãos Colegiados do MPAM, na plataforma Youtube (clique aqui para acessar).

Resultado final

Pelas regras eleitorais da instituição, promotores votavam em 3 candidatos e procuradores votavam em dois (confira os resultados). No final, a composição do Conselho Superior do Ministério Público, para o biênio 2021/2023, ficou assim:

Presidente do CSMP

Dr. Alberto Rodrigues do Nascimento JúniorProcurador-Geral de Justiça

Integrante

Corregedor-Geral do MP*

Representantes do Colégio de Procuradores de Justiça

Dr. Públio Caio Bessa Cyrino

Dr. José Bernardo Ferreira Júnior (em ordem de votação)

Representantes dos Promotores de Justiça

Dr. Adelton Albuquerque Matos

Dra. Neyde Regina Demósthenes Trindade

Dra. Silvana Nobre de Lima Cabral (em ordem de votação)

Suplente para as duas representações

(Artigo 6º, § 1º do Regimento Interno do CSMP)

Dra. Suzete Maria dos Santos

* A procuradora de Justiça Sílvia Abdala Tuma foi eleita, no dia 25/02, para o cargo de Corregedor-Geral do MP. A posse será no dia 18/03.

Atribuições CSMP

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) é o órgão de deliberação da Administração Superior, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, integrado pelo Corregedor-Geral do MP e por cinco Procuradores de Justiça eleitos, por voto universal e secreto, pelos membros do quadro ativo do Ministério Público, sendo três representantes da Classe e dois do Colégio de Procuradores, para cumprir mandato de dois anos.

Os trabalhos são secretariados por um dos membros que o compõe.

Comissão Eleitoral



A Comissão Eleitoral que realizou a eleição do dia 23/02 foi presidida pelo Procurador-Geral de Justiça, Alberto Júnior, e teve como integrantes: a procuradora de Justiça Liani Rodrigues e os promotores de Justiça Sara Pirangi, Alessandro Samartin e Rodrigo Miranda Leão Júnior.

A comissão também teve participação do Subprocurador-Geral de Justiça para Asssuntos Jurídicos, Nicolau Libório, que substituiu o Procurador-Geral por algumas vezes.

*Em Tempo com informações da assessoria

