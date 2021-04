Casa de madeira pega fogo no bairro Cidade de Deus

Equipe do CBM-AM atendeu a ocorrência | Foto: Divulgação

Manaus - Um casa de madeira abandonada pegou fogo na noite desta segunda-feira (29), na rua Jaçana, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), realizou o combate às chamas e rescaldo do local.

De acordo com o sargento Paulo Polari, a casa mede 5 x 8 m e foram utilizados pelo menos 3 mil litros d'água no combate. Vizinhos do local relataram que a casa estava abandonada e não souberam relatar o que poderia ter causado o incêndio.

"Apenas a perícia irá definir o que causou as chamas. Não há risco que chamas se espalhem pela vizinhança, realizamos uma vistoria. Quando chegamos a casa estava tomada por chamas e a parede já tinha desabado. Foi perda total", explicou Polari.

Não houveram feridos e as autoridades já deixaram a localidade.

Veja como ficou o local após o incêndio:

| Autor: Divulgação

Leia Mais

Panela de pressão explode e causa incêndio em apartamento de Manaus

Kombi pega fogo e fica destruída após falha mecânica em Manaus; veja