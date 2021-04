Barranco desaba e ameaça ruas e casas no conjunto Lula, em Manaus

Foi o próprio presidente do bairro que isolou a área | Foto: Suyanne Lima

MANAUS - Com as constantes chuvas do inverno amazônico se tornam comuns as erosões de barrancos nas áreas periféricas da capital amazonense. Na manhã desta segunda-feira (30), moradores da rua Siri com Oriço do Mar, no conjunto Lula, no bairro Distrito Industrial 2, na Zona Leste de Manaus, ficaram assustados com o desabamento de terra que ameaça a via e residências da localidade.



Conforme o presidente do conjunto, Ronivaldo Venâncio, de 53 anos, há sete meses houve uma outra erosão no local e os moradores acionaram as autoridades. No entanto, não houve serviços de reparos.

"Com essa chuva da madrugada, a situação da erosão se agravou e está muito próximo das casas. Precisamos das autoridades competentes aqui, pois a situação não está fácil. Os moradores não querem ficar aqui pois o perigo está cada vez maior", explicou.

Foi o próprio presidente do bairro que isolou a área com fitas para impedir que moradores se aproximassem da área de risco.

"Colocamos cones para evitar que veículos passassem por aqui e ocorresse algum acidente. Por favor nos ajudem, pois assim que chover de novo a situação aqui tende a piorar", pediu.

Posicionamento

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que já existe equipe no local realizando uma avaliação técnica para iniciar os trabalhos com a maior celeridade, dentro da complexidade da situação que requer um serviço minucioso na rua Ouriço do Mar.

Veja a live no local da ocorrência

Leia mais



Motorista morre após carro cair de barranco e capotar na AM-010

Prefeitura atende moradores após rompimento de tubulação de esgoto