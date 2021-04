Mecânico fica preso e é arrastado por caminhão desgovernado em Manaus

. O fato aconteceu na rua Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado | Foto: Divulgação

MANAUS - Milagre foi a palavra utilizada pelos amigos e familiares do mecânico Marcos M. B, de 31 anos. Ele sobreviveu a um grave acidente na manhã desta terça-feira (30). O profissional fazia manutenção embaixo de um caminhão, que ficou desgovernado e só parou quando colidiu contra uma residência. O fato aconteceu na rua Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, na Zona Sul de Manaus.

O companheiro de trabalho da vítima, também mecânico, Sebastião Duarte, de 61 anos, contou que o caminhão destravou e se moveu sozinho no momento em que Marcos trabalhava.

"As costas dele ficaram presas próximo as rodas do caminhão e ele foi arrastado por alguns metros. O caminhão só parou quando bateu aqui em uma casa. Na hora em que tudo aconteceu, ele ainda me empurrou e mandou eu sair de lá. Ele me salvou", contou o amigo.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros (CBM-AM) foram acionadas para prestar assistência à vítima. Marcos foi socorrido e levado consciente para uma unidade de saúde da capital.

Policiais da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) deram apoio à ocorrência. A perícia deve apontar as causas do acidente.

