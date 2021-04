Secretária Alessandra Campêlo é eleita presidente do Ceas

Secretária Alessandra Campêlo é eleita presidente do Conselho Estadual de Assistência Social | Foto: Miguel Almeida/Seas

Manaus (AM) - A titular da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), Alessandra Campêlo, foi eleita a nova presidente do Conselho Estadual de Assistência Social (Ceas), nesta terça-feira (13).

A escolha foi feita durante reunião extraordinária do conselho, realizada entre membros e suplentes, no auditório da Seas e de forma remota.

O Ceas é um órgão de instância colegiada, de caráter permanente e deliberativo, com representação paritária entre governo e sociedade civil.

A ele compete aprovar a Política Estadual de Assistência Social; avaliar e fiscalizar os serviços de Assistência Social prestados pelos órgãos governamentais e não governamentais do Estado; propor modificações na estrutura do Sistema Estadual que visem a promoção, proteção e defesa dos direitos dos usuários da Assistência Social; dentre outras competências.

A secretária resumiu que a palavra de ordem de sua gestão enquanto presidente será compromisso, que também norteia seu trabalho à frente da Seas, que completa 30 dias no próximo sábado (17).

“Assumo essa missão com orgulho e a certeza de que juntos faremos muito mais pelo estado. Nosso compromisso é com o aprimoramento das políticas públicas de assistência social. Precisamos mostrar cada vez mais a importância da assistência social, principalmente diante do cenário de pandemia que estamos vivendo”, disse.

