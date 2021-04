Vacinação de agentes da segurança pública já atingiu 80,7% da meta

Já receberam a primeira dose do imunizante 4.036 mil servidores da segurança pública | Foto: SSP-AM

Amazonas - Em dezessete dias, a campanha de imunização dos agentes de segurança pública contra a covid-19 já vacinou 80,7% da meta de profissionais para o setor. Nesta terça-feira (13), mais 246 policiais militares e 27 bombeiros militares receberam a primeira dose da vacina CoronaVac, no sambódromo, bairro Dom Pedro, zona centro-sul.

Ao todo, a meta é imunizar cinco mil agentes de segurança estadual e federal.

Conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), durante os dezessete dias, já receberam a primeira dose do imunizante 4.036 mil servidores da segurança pública, entre Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, peritos do Departamento de Perícia Técnico-Científico (DPTC), agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), Polícia Federal e Polícia Rodoviária federal (PRF).

A campanha de imunização dos servidores da segurança, que atuam como linha de frente durante a pandemia da covid-19, foi idealizada pelo governador do estado, Wilson Lima, e deferida pela Justiça Federal. Estão sendo utilizadas as vacinas AstraZeneca e CoronaVac.





