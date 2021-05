Projeto piloto pretende vacinar população do AM integralmente

Ao invés da vacina por faixa etária ou grupos de risco, como ocorre na capital, o projeto-piloto irá vacinar 100% das pessoas elegíveis em todas as comunidades da RDS. | Foto: Divulgação

Amazonas - Garantir o acesso integral na vacinação contra a Covid-19 aos amazonenses que vivem em áreas remotas é um dos grandes desafios do Governo do Amazonas e da Fundação Amazônia Sustentável (FAS). Nesta terça-feira (27), uma força-tarefa percorreu a Comunidade São Francisco do Caribi, localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Uatumã (distante 400 km de Manaus), para realizar a imunização de 100% da população acima de 18 anos.



A ação é resultado de uma iniciativa articulada entre FAS, por meio da Aliança Covid-Amazônia, junto à Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), às secretarias de Estado da Saúde (SES-AM) e do Meio Ambiente do Amazonas (Sema), além das Prefeituras Municipais de Itapiranga, de São Sebastião do Uatumã, Força-Tarefa dos Governadores para o Clima e Florestas (GCF Task Force) e Consórcio Interestadual da Amazônia.

O projeto-piloto, pioneiro no Brasil, visa a adoção de um novo modelo de vacinação, que melhor se adeque à realidade do interior do Amazonas. Ao invés da vacina por faixa etária ou grupos de risco, como ocorre na capital, o projeto-piloto irá vacinar 100% das pessoas elegíveis em todas as comunidades da RDS.

Neste primeiro momento, foram destinadas 900 doses da vacina AstraZeneca para vacinar, com a primeira dose, os moradores da comunidade com idade entre 18 e 59 anos, com e sem comorbidades.

Caso o projeto-piloto realizado nesta terça se mostre eficaz, outras 22 comunidades ribeirinhas, espalhadas pelo Amazonas, serão contempladas com o novo sistema de vacinação. Além da vacina contra a Covid-19, o Governo do Amazonas também aproveitará a força-tarefa para ampliar o calendário vacinal entre os residentes da Unidade de Conservação.

“Com isso reduz-se o custo de logística, custo de pessoal envolvido e dessa forma nós aumentamos a eficiência do SUS e também a velocidade do impacto da vacina, no sentido de erradicar a doença de alguns territórios como é o caso das unidades de conservação do Amazonas”, destaca o superintendente da FAS, Virgílio Viana.

De acordo com Ângela Desiré, representante da FVS na ação, a medida busca acelerar o ritmo da vacinação no estado, que se reduziu nos últimos dias justamente pelas dificuldades no acesso a essas localidades.

“Nós estamos ampliando as ações de vacinação contra a Covid-19 e, simultaneamente, as vacinas de rotina do calendário do Ministério da Saúde com a campanha de vacinação contra a Influenza também. Com as dificuldades que nós temos de chegar em comunidades mais longínquas nós aproveitamos a parceria da FAS para fazer essa ação”, destaca.

Moradora da comunidade, a professora Elizangela Cavalcante foi a primeira pessoa a ser vacinada durante a ação. Emocionada, ela elogiou a iniciativa do Governo do Estado em amparar os ribeirinhos.

“Muito importante essa parceria, ela dá a oportunidade para nós ribeirinhos acreditarmos que nossa saúde também é importante, que nossa vida também é importante, que nós não estamos aqui abandonados, que o governo olha pra gente e faz alguma coisa por nós também, assim como ele se preocupa com a cidade, ele também se preocupa com as RDS, então, hoje, aqui na RDS Uatumã a gente teve esse privilégio”, diz a ribeirinha.

No início de abril de 2021, um documento elaborado pelo Comitê Orientador do Projeto SUS na Floresta, executado pela FAS, reuniu recomendações a diferentes órgãos, propondo aos Programas Estaduais de Imunização na Amazônia e ao Programa Nacional de Imunização a cobertura vacinal das comunidades ribeirinhas por recortes territoriais.

