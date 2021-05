Vídeo: mulher é arrastada por segurança do Shopping Sumaúma

A mulher estava acompanhada de uma criança | Foto: Reprodução

MANAUS - Um vídeo divulgado nas redes sociais, na terça-feira (27), flagrou o segurança do Shopping Sumaúma, do Grupo DB, arrastando uma mulher, que estava acompanhada de uma criança, para fora do centro de compras, localizado na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O caso aconteceu na praça de alimentação do shopping, durante o horário comercial. Nas imagens, é possível ver o momento em que o segurança agarra a mulher pelos ombros. Ela cai, e mesmo assim, continua sendo arrastada para fora do estabelecimento, enquanto grita por socorro.

O vídeo mostra ainda o desespero da criança que acompanhava a mulher. Além disso, outros clientes que presenciaram a cena também se revolta com a situação, e alguns se levantam para tentar impedir que o agente continuasse puxando a mulher.

Internautas se revoltaram

Após a divulgação do vídeo nas redes sociais, internautas se indignaram com o caso, repudiaram o comportamento do segurança, e exigiram uma atitude do shopping.

"Eu trabalho nesse shopping e apenas poucos deles [dos seguranças] são gentis e bons, o resto é igual esse ai", afirmou uma funcionária do centro comercial.

No Instagram, outro jovem também teceu críticas a respeito do agente. "Um cara desse não tem capacidade alguma para ser um segurança", disse.

"Desnecessário essa atitude, quanta covardia. Vamos ver o que o shopping [Sumaúma] irá fazer..", comentou outra internauta.

O que diz o Sumaúma Shopping

Em nota, o centro comercial informou que a mulher desrespeitou o segurança, mas que o agente agiu fora dos "padrões de treinamento" da empresa. Confira a nota na íntegra:

O Sumaúma Park Shopping informa que, nesta terça-feira (27), cliente começaram a ser incomodados por uma mulher adulta, ainda não identificada, quando a equipe segurança orientou que a mesma deixasse o local.

Porém, a mulher em questão se descontrolou e começou a agredir e cuspir em seu rosto e sendo, em seguida, retirada de forma inapropriada e fora dos padrões de treinamentos realizados pela empresa de segurança.

O Sumaúma reforça que não compactua com a atitude e que irá reforçar o treinamento de suas equipes. Além disso, segue investigando o caso.

