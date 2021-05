Em Manaus, Shopping Sumaúma demite segurança que arrastou mulher

O vídeo deixou os internautas revoltados | Foto: Reprodução

MANAUS - Após cenas de agressões que geraram revolta nas redes sociais, o Sumaúma Park Shopping informou, na manhã desta quarta-feira (28), que determinou a demissão do segurança que arrastou uma mulher na praça de alimentação do centro comercial, localizado no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus. O caso ocorreu na terça (27), e a atitude do agente foi testemunhada por outros clientes que filmaram o episódio de violência , ocorrido no centro de compras que pertence ao grupo DB.

Nas imagens compartilhadas na internet, é possível ver o momento em que o segurança agarra a mulher pelos ombros. Ela cai, e mesmo assim, continua sendo arrastada para fora do estabelecimento, enquanto grita por socorro.

O vídeo mostra ainda o desespero de uma criança que acompanhava a mulher. Além disso, outros clientes que presenciaram a cena também se revolta com a situação, e alguns se levantam para tentar impedir que o agente continuasse puxando a mulher.

Internautas se indignaram com o caso e exigiram uma atitude do shopping. Antes do anúncio da demissão do funcionário, ainda na terça-feira, o centro comercial havia informado, por meio de nota, que a mulher teria desrespeitado o agente, mas que o segurança agiu fora dos "padrões de treinamento" da empresa.

Confira, na íntegra, a decisão do shopping sobre a demissão do segurança

O Sumaúma Park Shopping informa que na manhã desta quarta-feira (28), determinou a demissão imediata do segurança envolvido na ocorrência desta terça-feira (27), na praça de alimentação do shopping.

Reforçamos, ainda, que o shopping não concorda com a atitude adotada, totalmente desalinhada com os treinamentos ministrados à equipe de segurança. Independentemente do gênero, raça, religião ou classe social, o shopping repudia qualquer ato de agressão, seja ela verbal ou física.

Sabemos que nada justifica um gesto como o efetuado pelo segurança. Lidamos diariamente com milhares de pessoas, e reforçamos o entendimento de sempre mostrar transparência e completa imparcialidade na averiguação de ocorrências, adotando imediatamente todas as medidas necessárias.

