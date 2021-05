Feira Flutuante: veja como vai funcionar a estrutura na Manaus Moderna

Feirantes da Manaus Moderna, no bairro Centro, serão transferidos temporariamente | Foto: Brayan Riker

MANAUS – Em 2021, a cheia do Rio Negro promete ser um marco histórico para o Amazonas. A expectativa é que a enchente ultrapasse 30 metros, segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM). Nesta quarta-feira (12), a cheia atingiu a cota de 29,56 metros e as águas já começaram a invadir a região central de Manaus e bairros próximos.

Uma das áreas afetadas foi a Feira da Manaus Moderna , localizada no bairro Centro: no setor de carnes e peixes, é necessário utilizar passagens improvisadas devido a cheia que o invadiu e o acesso para o local também exigiu a construção de pontes.

Para fornecer um ambiente mais higiênico e com melhor comodidade tanto para os trabalhadores quanto para os consumidores da feira, a Prefeitura de Manaus está utilizando uma balsa para transferir os boxes de 200 feirantes.

As obras, que estão em andamento, foram vistoriadas pelo prefeito David Almeida nesta quarta-feira (12), que explicou como será a nova “Feira Flutuante”. “Nas laterais, vamos ter o setor de peixe e carne. No centro, teremos a lanchonete e as estivas. A Prefeitura está trabalhando, nesse sentido, para oferecer uma situação sanitária melhor, pois vamos ter manutenção, limpeza e colocando uma estrutura de qualidade para a população”, disse.

"O secretário de Mercados e Feiras foi permissionário de um boxe, e a família dele toda trabalha dentro da feira da Manaus Moderna. Ele, mais do que ninguém, conhece as necessidades dos feirantes. Em uma reunião com os feirantes, foi proposto esse estilo, este modelo, e os feirantes aceitaram, acordaram, e aqui nós vamos ter uma condição bem melhor, inclusive com relação à questão sanitária", afirmou o prefeito.

A “Feira Flutuante” irá dispor containers para abrigar cada box e é coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (SEMACC). O secretário da pasta, Renato Júnior adiantou ao EM TEMPO que a inauguração do local provisório deve acontecer na próxima semana. “Em sete ou oito dias, começaremos a transferência de alguns boxes para cá”.

Caso a cheia ultrapasse a estimativa e seja necessário transferir mais feirantes, o secretário também confirmou que a estrutura oferecida na balsa pode ser ampliada. “Estamos trabalhando de acordo com as previsões de cheia que temos, mas se a situação exigir, estamos preparados para trazer mais balsas para a Manaus Moderna”, finalizou.

Uma das feiras mais tradicionais da cidade, a Manaus Moderna todos os anos é afetada pela cheia. Na área, a Prefeitura também construiu várias pontes de madeira, viabilizando a circulação no local.

A Casa Militar, coordenando a Defesa Civil do Município, iniciou cinco construções de pontes, que já somam mais de 600 metros construídos, dentre eles na rua dos Barés, beco Porto 7 e Manaus Moderna, no Centro; beco das Flores, na Aparecida; beco Ana Nogueira, José de Inocêncio e Ajuricaba, no Educandos.

