Construção do Centro de Pesquisas da FUnATI avança no Amazonas

Manaus (AM) - O prédio principal da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) atua como um centro de referência de ensino, pesquisa, extensão e assistência à saúde voltada para questões inerentes ao envelhecimento. A instituição oferece cursos e oficinas para pessoas a partir de 50 anos e capacita profissionais na área de Gerontologia.

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), está avançando com a construção do Centro de Pesquisas Gerontec, localizado na avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona Oeste da capital.

A obra apresenta o percentual de 54% de conclusão e previsão de término para junho deste ano. Toda a estrutura do prédio foi erguida e já foi executada a instalação do telhado. Nesta fase, está sendo realizado o revestimento interno do Centro de Pesquisas.

O investimento, na ordem de R$ 874.618,03, contempla a construção de um prédio com 20 salas, divididas entre pesquisa, classificação e distribuição de amostras, hematologia, bioquímica, uroanálise, limpeza e secagem, coleta, preparo de reagentes, entre outras.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima, a obra será um grande fomento à educação no estado.

“O Governo do Amazonas está investindo forte na infraestrutura para educação. Estamos executando obras na capital e em outros municípios. A FUnATI tem reconhecimento internacional por todas as pesquisas sobre o envelhecimento dos amazonenses e os cuidados com a saúde dos idosos. Essa obra vai contribuir para o aumento na formação de pesquisadores na área e também vai ampliar o atendimento ao público idoso”

Segundo o médico e reitor da FUnATI, Euler Ribeiro, o Centro de Pesquisas será essencial para a realização de estudos sobre o envelhecimento humano e os cuidados à qualidade de vida na terceira idade.

“Ele é um laboratório de pesquisas. Nós fazemos muitas pesquisas sobre o envelhecimento do homem da Amazônia e tudo o que pode ser feito para envelhecer com qualidade”

*Em Tempo com informações da assessoria

