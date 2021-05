Mãe e filho são presos por tráfico de drogas no Educandos

Caso registrado no 1º DIP | Foto: Divulgação

MANAUS - Em ação no bairro Educandos, na zona sul de Manaus, os policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na noite da terça-feira (11), uma mulher de 58 anos e um homem de 39, mãe e filho, por tráfico de drogas.

A ação ocorreu em atendimento a denúncia anônima informando sobre suposto comércio de entorpecentes na rua Amazonas, no Educandos. Em atendimento da ocorrência, por volta das 19h, a equipe avistou no local um homem com as mesmas características repassadas na denúncia.

Durante abordagem ao suspeito, uma mulher passou correndo pela guarnição, entrou em uma casa, posteriormente identificada como a residência dela e do suspeito, e arremessou uma sacola por cima de um muro. Os militares detiveram a mulher e localizaram a sacola descartada, que continha três porções de droga.

Após buscas no interior da casa, a equipe encontrou mais uma porção de entorpecente, resultando na apreensão total de quatro porções médias de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão, três aparelhos celulares e R$ 4.030,00 em espécie.

Identificados como mãe e filho, a mulher e o homem receberam voz de prisão e foram conduzidos para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficarão à disposição da polícia judiciária.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Adolescente é baleado em confronto com a PM após assalto em Manaus

Foragido da Paraíba e irmãos suspeitos de latrocínio são presos no AM