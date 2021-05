Moradores do Beco do Jacaré reivindicam pontes para enfrentar cheia

Beco Jacaré, na rua Humberto de Campos, São Jorge, completamente embaixo d'água. | Foto: Carlos Araújo

Manaus - O período de chuvas não está dando sossego para moradores de diversas comunidades da capital. Sobretudo para os que moram nas chamadas áreas de risco que, desde janeiro, sofrem com as alagações. No “Beco do Jacaré”, na rua Humberto de Campos, bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus, a população reivindica a construção de pontes, com o objetivo de ajudar os comunitários a enfrentar à cheia.

Água invadiu beco e residência dos moradores. | Foto: Carlos Araújo

Um “jacaré" esquecido

William Pereira, autônomo, afirma que os moradores não aguentam mais a situação. | Foto: Carlos Araújo

William Pereira, 31, autônomo disse que, de fato, a Prefeitura de Manaus atendeu vários becos do São Jorge como o “Bragança”, mas ainda não havia contemplado a reivindicação de moradores do “Jacaré”.

“Falam que não tem madeira, não tem madeira e todo tempo essa promessa de vir nos ajudar e nada. Como não tem madeira, rapaz? Estamos, realmente, nadando com jacarés. Estamos embaixo d’água. Viramos um bando de 'jacarés esquecidos', então. Cadê o respeito pela gente? A Defesa Civil promete, promete. Chega! Queremos ponte!”, desabafa.





Ainda segundo o morador, vários pedidos foram feitos, sem resposta. "Cansamos, cara. Não é possível que a gente também não tenha direito. Chega! Queremos ponte!", reivindicou.

Situação do local é crítica. | Foto: Carlos Araújo





Vera Lúcia, aposentada, cobra uma atitude do poder público na construção de pontes para o local. | Foto: Carlos Araújo

Moradora da área há 10 anos, a aposentada Vera Lúcia, 60, cobra que alguma atitude seja tomada.

"Aqui na frente e nas outras alaga por trás. Tem que fazer alguma coisa, porque a água está invadindo. É impossível a gente continuar fazendo isso, nós mesmos. É um absurdo as pessoas terem que se rebaixar numa situação dessas. Agora, esse povo que tá aqui ainda paga IPTU! Como é que pode? A Prefeitura tem que se manifestar pra ajudar esse povo", desabafa.









Leonilda Ferreira, aposentada, reclama que a água invade, constantemente, sua casa. | Foto: Carlos Araújo

Leonilda Ferreira, 66, aposentada, também pede soluções. "Me sinto isolada na minha casa. Cansada de passar esse sofrimento. A Defesa Civil veio aqui, falaram que iam fazer a ponte e, até gora, nem Defesa Civil, nem nada", disse.

Tábuas não resistem a força da água. | Foto: Carlos Araújo

Iêda Santos, dona de casa, perdeu vários eletrodomésticos. | Foto: Carlos Araújo

Iêda Santos, dona de casa, 55, teve a casa completamente invadida pela água.

"Moro com minha sogra, toda vez suspendo nossos móveis e até a cama está quase colada no teto, porque a casa dela está toda alagada. só queremos ponte pra cá. Não tem nem pra onde correr, por causa de pandemia, também. Auxílio, nada. Não tem nem como a gente sair daqui", explica.

Na casa de Iêda Santos, a cama teve que ser suspensa, numa tentativa de salvar o móvel. | Foto: Carlos Araújo

Moradores perdem eletrodomésticos e vários objetos com alagações. | Foto: Carlos Araújo

Saúde comprometida

Suellen Silva, técnica de enfermagem, teme pela saúde dos moradores do beco. | Foto: Carlos Araújo

A sujeira no local, com a subida do nível de água, ficou mais evidente, comprometendo a saúde dos moradores, além da presença de animais peçonhentos. Suellen Silva, técnica de enfermagem, 25, fala que toma todas as precauções. Porém, medidas de socorro aos os moradores são urgentes.

"Não tem condições. A gente não está procurando por auxílio, nem veio aqui falar mal de ninguém. só queremos tábuas. Eu sou técnica de enfermagem, tenho que ter muito cuidado, porque trabalho com saúde e corro risco pisando nessa água. A gente espera que haja consciência. Fora as doenças, rato, cobra e até jacaré aparece. Rato a gente não tem nem o que falar! Eles vem pra nossa casa e, daqui a pouco, estão dormindo em nossa cama", disse.





Suellen também relata que se deparou com um jacaré na porta de sua casa. "É natural ver muita coisa. Ele estava bem aqui perto, tive muito medo", conta.

Condições de precárias de higiene do local prejudicam moradores. | Foto: Carlos Araújo

Moradores improvisam pontes, sem muito sucesso. | Foto: Carlos Araújo

Casas caindo

Jane Neves, dona de casa, disse que os moradores ficam "ilhados" com as alagações. | Foto: Carlos Araújo

Os moradores também denunciam que suas residências estão desabando. Jane Neves, dona de casa, 38, disse que o filho perdeu até a casa.

"A casa do meu filho caiu. A gente estamos pedindo, pelo amor de Deus, que venham fazer a ponte, porque eu acho que esse pessoal pensa que somos baderneiros quando vamos lá para frente, queimamos colchão, mas é um clamor de socorro. Nós ficamos até presos dentro de casa, isolados", relata.









Casa das pessoas tem desabado, por não resistir a cheia. | Foto: Carlos Araújo

Moradores ficaram isolados. | Foto: Carlos Araújo

Prefeitura entra em ação

O Em Tempo entrou em contato com a Casa Militar e a Defesa Civil, designadas para o atendimento destes casos. Por meio de nota, a assessoria informou que a Prefeitura de Manaus, por meio das pastas está atuando no bairro São Jorge e os moradores teriam as pontes construídas. .

Nesta quarta - feira (12), nossa equipe de reportagem compareceu ao "Beco Jacaré" e constatou que a solicitação dos moradores foi atendida.

Defesa Civil trabalha na construção de pontes do local. | Foto: Carlos Araújo

