Feira flutuante da Manaus Moderna recebe extensão para água tratada

O projeto de extensão da rede de abastecimento de água tratada que será implantado para atender aos 220 comerciantes | Foto: Divulgação / Ageman

Manaus (AM) - Técnicos da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) conheceram na manhã desta quarta-feira, 12, o projeto de extensão da rede de abastecimento de água tratada que será implantado para atender aos 220 comerciantes deslocados da área da Manaus Moderna, devido à cheia do rio Negro, para uma balsa que abrigará uma feira flutuante.

A iniciativa, conforme afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho, atende a uma determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, de garantir que os serviços essenciais sejam assegurados aos feirantes. “Essa transferência provisória dos feirantes foi uma medida inédita tomada pelo prefeito David Almeida e nós da Ageman estamos acompanhando o trabalho que a concessionária Água de Manaus está realizando na localidade, a fim de garantir que esses comerciantes recebam água tratada e assim sigam com suas vendas de forma segura. A Covid-19 continua sendo uma preocupação de todos e manter o fornecimento de água é essencial”, afirmou Fábio Alho.

A concessionária Águas de Manaus informou que a rede terá uma extensão de 320 metros e os trabalhos deverão ser executados em até dois dias. A Ageman vai acompanhar a realização da obra.

O chefe do Departamento de Mercados e Feiras da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semmac), Luciano Santos, acompanhou os estudos da área e assegurou que para fazer a extensão da rede não serão necessárias muitas intervenções na via. “No projeto apresentado pela concessionária, os trabalhos ocorrerão com rapidez e não irão comprometer o fluxo de veículos nem de pedestres”, afirmou Luciano.

Leia mais:



Feira Flutuante: veja como vai funcionar a estrutura na Manaus Moderna

Cheia do Rio Negro deve ultrapassar enchente de 2012 e chegar a 30,05m