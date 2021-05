Construção da feira flutuante da Manaus Moderna recebe vistoria

A expectativa é de que até o próximo final de semana o local seja entregue aos trabalhadores. | Foto: Altemar Alcântara / Semcom

Manaus (AM) - A cheia do rio Negro em Manaus obrigará a retirada dos feirantes da Manaus Moderna para uma balsa flutuante. Para verificar o local que abrigará os comerciantes, o prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou as obras de construção da balsa, localizada no centro da cidade. A expectativa é de que até o próximo final de semana o local seja entregue aos trabalhadores.

Os permissionários serão transferidos, temporariamente, em virtude da alta no nível do rio Negro, que nesta quarta-feira atingiu a cota de 29,56m, quatro centímetros a mais que a registrada na terça-feira, 11/4, comprometendo algumas ruas da área central da cidade. “Vamos colocar à disposição da população e dos feirantes 200 boxes construídos em cima de uma balsa com toda a infraestrutura, cobertura metálica, banheiros químicos e 20 agentes de limpeza para fazer a manutenção. Vamos colocar também uma balsa auxiliar para recolher o lixo, evitando que ele vá para dentro do rio. Teremos essa estrutura pelos próximos 90 dias, em função, exatamente, dessa cheia que se aproxima como a mais severa de todos os tempos”, explicou Almeida.

A “feira flutuante” será coordenada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

A fim de manter todos os cuidados sanitários, o prefeito explicou que haverá divisão entre os setores de carne e peixe, além de existir uma área reservada para os restaurantes. “Estamos buscando fazer essa organização, para que venhamos a ter uma condição mínima possível de poder fazer a comercialização dos produtos aqui neste local. Já fizemos as marombas, fizemos as contenções para que, o mais rápido possível, possamos transferir quase toda a operação de dentro da feira da Manaus Moderna para essa balsa”, informou o prefeito.

Alinhado

Durante a fiscalização, David Almeida revelou que a estrutura montada na balsa foi definida em acordo com os permissionários. “ Em uma reunião com os feirantes, foi proposto esse estilo, este modelo, e os feirantes aceitaram, acordaram, e aqui nós vamos ter uma condição bem melhor, inclusive com relação à questão sanitária”, finalizou o prefeito.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Feira Flutuante: veja como vai funcionar a estrutura na Manaus Moderna

Cheia do Rio Negro deve ultrapassar enchente de 2012 e chegar a 30,05m