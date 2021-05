Governo do AM recebe propostas de obras para a rodovia AM-010

Obra vai contar com investimento em torno de R$ 386 milhões, decorrente de recursos próprios e R$220 milhões de emenda parlamentar | Foto: Divulgação/Secom





A licitação para o projeto de Reforma e Modernização da Rodovia AM-010 teve início nesta quarta-feira (12), com a entrega de documentação dos interessados em participar da Concorrência n° 002/2021, que visa contratar empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia.

Segundo o governador Wilson Lima, as obras têm início no próximo verão.

“Hoje iniciam os processos de abertura das propostas das empresas que estão se qualificando para tocar aquela obra. Esperamos daqui a 15 dias entrar na fase de apresentação de propostas de preço nesse processo licitatório, para que a gente possa, no verão, já dar a ordem de serviço e iniciar definitivamente o trabalho de pavimentação dessa rodovia”, disse o governador.





A AM-010, que liga Manaus a Itacoatiara, corta os municípios de Rio Preto da Eva, Silves e Itapiranga. A modernização vai contribuir para o escoamento da produção das comunidades rurais e surgimento de novos empreendimentos.



A Central de Serviços Compartilhados (CSC) recebeu das interessadas a documentação solicitada em edital. A primeira etapa do certame contou com a presença de dois consórcios e uma empresa.

“Foram feitas as aberturas dos envelopes com as documentações das empresas, que serão analisadas pela Subcomissão de Obras do CSC. Em breve serão divulgadas as empresas habilitadas e inabilitadas. Caso alguma empresa seja inabilitada, será aberto o prazo de cinco dias úteis para recurso e, após o julgamento do recurso, será aberta uma nova sessão pública, em uma nova data, para a apresentação das propostas de preços. Por fim, será publicada a empresa vencedora do certame”, explicou o presidente do CSC, Walter Brito.





Desenvolvimento

O contrato será fiscalizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra). Para a secretária executiva de Infraestrutura, Janette Abrahim, a modernização da AM-010 é um passo importante para o desenvolvimento do Amazonas.

“Estamos acompanhando atentos essa licitação por se tratar de uma obra de grande importância para o Governo do Estado, pois beneficiará toda a região. Além disso, a AM-010 é uma rodovia estratégica para o desenvolvimento do Amazonas, com impacto positivo na economia dos municípios e na transformação social do povo a ser beneficiado”, explicou Janette.





A obra vai contar com investimento em torno de R$ 386 milhões, decorrente de recursos próprios e R$220 milhões de emenda parlamentar do senador Omar Aziz.

Serão gerados cerca de 10 mil empregos diretos e indiretos, movimentando todos os setores das cidades por onde a rodovia vai passar.

As obras serão realizadas do km 13 ao km 263,40 e os serviços incluirão o alargamento da pista, que passa a ter onze metros de largura, contando com mais 1,5 metro de cada lado nos acostamentos; pista de rolamento com 7 metros de largura, sendo 3,5 metros de cada lado; tratamento superficial duplo com brita, que é uma mistura de material betuminoso em duas camadas com a aplicação de mais cinco centímetros de concreto betuminosos usinado a quente, o CBUQ, proporcionando à pista uma espessura total de quase dez centímetros.

Celeridade nos trabalhos

As obras incluem sinalização horizontal e vertical, pintura de faixas reflexivas em 250,40 quilômetros da pista. Para dar celeridade nos trabalhos, a Seinfra trabalhará com cinco frentes de obra distintas entre a capital, Manaus, e a sede do município de Itacoatiara.

A Rodovia Deputado Vital de Mendonça, nome oficial da AM-010, foi idealizada ainda no século XIX, pelo engenheiro Torquato Tapajós, que viveu entre 1853 e 1897. O início da construção da AM-010 aconteceu na primeira gestão do governador Plínio Coelho, entre 1955 e 1959.

Os trabalhos prosseguiram nos governos de Gilberto Mestrinho e no segundo mandato de Plínio Coelho.

A abertura completa da estrada Manaus/Itacoatiara só aconteceu no governo de Artur César Ferreira Reis, a partir de 1964. A pista foi pavimentada na gestão do governador Enoque Reis, entre 1975 e 1979.





