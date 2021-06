Agentes do IMMU e motoqueiro discutem durante escolta de vacinas no AM

A discussão foi registrada em vídeo | Foto: Divulgação

MANAUS (AM) - Com o dever de manter a ordem e fiscalizar o tráfego de veículos, afim de evitar acidentes e engarrafamentos nas vias das cidades, dois agentes de trânsito da capital amazonense se envolveram em uma discussão tensa, na manhã desta quinta-feira (27), na avenida Torquarto Tapajós, zona Centro-Sul de Manaus.

O episódio foi filmado e divulgado nas redes sociais, ainda na manhã desta quinta-feira (27), e registrou o momento em que um motociclista, ainda não identificado, xinga e acusa agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) de tentarem provocar uma acidente de trânsito, durante a escolta do novo lote de vacina contra a Covid-19, que chegou ao Amazonas, na noite de quarta (26).

Nas imagens, o motoqueiro afirma que os agentes de trânsito teriam o fechado propositalmente enquanto ele trafegava pela via. "Esse zé b**** ia me derrubar. Tu queria me derrubar, por quê?", questiona o motoqueiro, aos gritos.

"Porque sim", responde um dos agentes. A resposta do guarda de trânsito deixa o condutor da moto ainda mais revoltado. "Porque sim é o c******, p****. Eu pago essa p****, eu pago imposto, por que queria me derrubar?", iniciou o condutor do veículo.

Antes de irem embora, um dos agentes desafia o rapaz: "Toca em mim, para tu ver". E o motociclista responde: "Toca em mim tu, c******", logo após, ele finaliza o vídeo.

Em nota divulgada à imprensa, o IMMU informou que os agentes estavam apenas realizando a escolta das vacinas da Covid-19, e o motorista, insatisfeito com a intervenção dos batedores no trânsito partiu com seu veículo para cima dos batedores querendo furar o bloqueio.

Segundo o instituto, os agentes teriam solicitado calma ao condutor até que terminasse a escolta, porém, o motorista com os ânimos exaltados continuou agredindo verbalmente os agentes e tentando avançar com seu veículo. Os agentes em momento algum tentaram impedir a filmagem e sim impedir a injusta agressão do motorista com seu veículo tentando a todo momento furar o bloqueio realizado pelos batedores.

Veja a discussão

Confira a nota do órgão na íntegra

O fato aconteceu na manhã desta quarta-feira, 26/6, na avenida Torquato Tapajós. Na ocasião, batedores do IMMU, juntamente com a Polícia Militar estavam realizando a escolta das vacinas do Covid-19 e o motorista, insatisfeito com a intervenção dos agentes no trânsito partiu com seu veículo para cima dos batedores querendo furar o bloqueio. Imediatamente, para preservar a integridade física dos mesmo, os agentes solicitaram calma ao condutor até que terminasse a escolta, porém, o motorista com os ânimos exaltados continuou agredindo verbalmente os agentes e tentando avançar com seu veículo. Os agentes em momento algum tentaram impedir a filmagem e sim impedir a injusta agressão do motorista com seu veículo tentando a todo momento furar o bloqueio realizado pelos batedores.

