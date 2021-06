Famílias vulneráveis recebem alimentos da Seas e ADS em Manaus

O balanço é referente somente às entregas da Seas na última semana, 20 e 21, pelo projeto “ADS Solidária”. | Foto: Divulgação

Manaus - Ação realizada pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) atendeu 1.729 famílias cadastradas em 14 instituições socioassistenciais por meio de entregas de alimentos, o que vai auxiliar a população mais vulnerável em tempos de pandemia e enchente histórica no Amazonas.

O balanço é referente somente às entregas da Seas na última semana, 20 e 21, pelo projeto “ADS Solidária”. “Esse é um trabalho fundamental na política pública, determinada pelo governador Wilson Lima para combater a situação de insegurança alimentar. Uma iniciativa que junta a ADS com as secretarias da área social para levar alimento para mesa de quem mais precisa”, destaca a titular da Seas, Alessandra Campêlo.

Parceria

De acordo com a secretária executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan/Seas), a parceria com a sociedade civil é o que faz as doações de frutas, verduras, legumes e alimentos prontos chegarem à mesa dos cidadãos.

Nessa corrente governamental do bem, todos os itens repassados às secretarias da área social, como Seas, Sejusc e FPS, são redistribuídos para as instituições. O alimento, por fim, chega à população, e faz a diferença na casa das pessoas, muitas delas com orçamento apertado devido aos impactos da pandemia da Covid-19 e da enchente histórica na vida das famílias.

Atendida pelo Instituto Alvorada do Estado do Amazonas (IAEAM), no bairro do Lírio do Vale 2, a diarista Shirley Maria Silva da Rocha disse que a pandemia afetou a sua renda mensal e a ajuda do Governo do Estado garante na sua geladeira um item que dificilmente caberia no seu orçamento.

*Com informações da assessoria

