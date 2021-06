Paróquia Sagrado Coração de Jesus moderniza para festejar padroeiro

A tradição da Paróquia é a procissão às 5h30 da manhã, iniciando com a alvorada em honra ao padroeiro. | Foto: Divulgação

Manaus - Com mais de 40 anos de tradição, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus (SCJ), localizada no Centro da capital amazonense, se prepara para os festejos do padroeiro Sagrado Coração de Jesus que ocorre nesta sexta-feira (11). Por conta desse momento delicado que o mundo todo passa, a programação seguirá conforme as orientações da Arquidiocese de Manaus e das Organização Mundial de Saúde (OMS) para que os devotos possam prestar a devoção ao padroeiro.

A tradição da Paróquia é a procissão às 5h30 da manhã, iniciando com a alvorada em honra ao padroeiro. Como neste momento não é aconselhado a procissão, a comunidade informou que em substituição realizará a carreata em honra ao SCJ que sairá da frente da igreja, localizada na Rua Ferreira Pena, antes do Boulevard Álvaro Maia, 1258, Centro, às 5h30. As homenagens ao SCJ iniciará as 5h com a alvorada.

Quando terminar a carreata, a Paróquia realizará a Celebração Eucaristia em honra ao Dia do Sagrado Coração de Jesus, às 6h30, com transmissão ao vivo pela página do Facebook (@scj.manaus). O dia ainda terá muita programação! Por exemplo, às 12h, será realizada a missa presencial para os devotos como também às 19h.

Para não deixar o momento social passar despercebido e para matar um pouco da saudade da comunidade de poder apreciar as comidas típicas dessa época, a paróquia realizará um Drive Thru a partir das 18h. Os festejos não terminam por aí! Ainda na sexta-feira ocorrerá o bingão do Sagrado que como novidade deste ano será também transmitido pela página da paróquia no Facebook.

O festejo do Sagrado Coração de Jesus deste ano, tem como tema: Essa Casa é sua Casa!

A devoção:

A devoção ao Sagrado Coração tem sua origem na própria Sagrada Escritura. O coração é um dos modos para falar do infinito amor de Deus por você. Este amor chega a seu ponto alto com a vinda de Jesus.

A devoção ao Sagrado Coração aparece em dois acontecimentos fortes do evangelho: o gesto de São João, discípulo amado, encostando a sua cabeça em Jesus durante a última ceia (cf. Jo 13,23); e na cruz, onde o soldado abriu o lado de Jesus com uma lança (cf. Jo 19,34). Em um temos o consolo pela dor da véspera de sua morte, e no outro, o sofrimento causado pelos pecados da humanidade. Estes dois exemplos do evangelho nos ajudam a entender o apelo de Jesus, feito em 1675, a Santa Margarida Maria Alacoque.

O papa João Paulo II sempre cultivou esta devoção, e a incentivava a todos que desejassem crescer na amizade com Jesus.

