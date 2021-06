Projeto social oferece atividades gratuitas para jovens no Petrópolis

Projeto Social vai oferecer atividades gratuitas nas áreas de educação, esporte e lazer. | Foto: Divulgação

Manaus - Com o objetivo de levar mais qualidade de vida e proporcionar um futuro melhor aos jovens e adolescentes moradores do bairro Petrópolis, o ativista da causa animal, Sameq Protetor, decidiu investir na criação de um Projeto Social que vai oferecer atividades gratuitas nas áreas de educação, esporte e lazer.

"Esse projeto já vem sendo planejado há muito tempo, e com os casos de violência subindo cada vez mais na nossa cidade, se faz tão importante a implantação de alternativas para as crianças e os jovens, para que escolham o caminho do bem", declarou Sameq.



O Protetor chegou a disputar as eleições para a Câmara dos Vereadores no ano passado, e chegou a ser o terceiro candidato mais votado do PTB, ocupando a 1ª posição na lista de suplentes do partido.



"Mesmo não tendo vencido as eleições, eu vou continuar lutando por melhorias para o meu bairro e para a minha cidade, esse é o meu dever como cidadão", disse.

O projeto Amigos do Protetor já está no Instagram @amigosdoprotetor onde serão divulgadas as atividades do projeto.



"Futuramente queremos oferecer bolsas de estudos para as crianças carentes, pois só através da educação vamos transformar Manaus em uma cidade desenvolvida", finalizou.

