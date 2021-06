Governador comemora acordo com a Azul para expansão e novos voos no AM

Como parte do acordo, a empresa Azul tem como uma de suas responsabilidades, manter suas atuais operações no Estado do Amazonas | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - Um acordo comemorado entre o Governo do Amazonas e Azul Linhas Aéreas vai permitir a expansão de rotas para pelo menos oito municípios do interior e outros estados. O governador Wilson Lima comemorou o acordo durante live pelas redes sociais na noite desta quinta-feira (10).

Por meio da Resolução 006/2021, aprovada pelo Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam), o Governo do Amazonas firmou acordo com a empresa Azul, para o biênio 2021/2022, que prevê a manutenção de voos e a possibilidade de criação de novas rotas para o Amazonas.





Segundo o governador, o plano de expansão regional prevê incremento de assentos em Parintins, reativação de Coari, Lábrea e Maués; e novos voos em São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Apuí e Eirunepé.

" Esse é considerado o maior acordo para interligação aeroviária desses municípios aqui no Estado do Amazonas. Então, a gente está muito otimista. Esse acordo foi possível a partir dos incentivos que o Governo do Estado dá a essa empresa, para fazer com que essas viagens se tornem viáveis para empresa e também para o consumidor " ,





Dentre outros dispositivos, a Resolução delega ao Governo do Estado a renovação da concessão do benefício de redução da carga tributária, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobre o combustível de aviação.

Alguns novos voos já têm data marcada. “Inclusive, para o município de Parintins, a Azul Linhas Aéreas, no segundo semestre, está ampliando o número de pousos e decolagens, e para outros municípios também. É o caso de São Gabriel da Cachoeira, que já começa a receber os primeiros voos no dia 3 de agosto”, anunciou.

De São Gabriel da Cachoeira, os voos com destino a Manaus serão cumpridos três vezes por semana, com as aeronaves brasileiras da Embraer, que comportam 118 clientes.





Como parte do acordo, a empresa Azul tem como uma de suas responsabilidades, manter suas atuais operações no Estado do Amazonas, com atuação nas cidades de Manaus, Tefé e Tabatinga; conectar Manaus em voos diretos aos municípios de Santarém (PA), Belém (PA), Recife (PE), Boa Vista (RR), Porto Velho (RO) e Viracopos (SP).





