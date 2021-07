Prefeitura retoma atendimento a segurados do Manausmed

Atualmente, o número de segurados chega a mais de 40 mil | Foto: Marinho Ramos/Semcom





Como resultado de uma série de ações de recuperação do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed) executadas no início deste ano, a Prefeitura de Manaus retomou os atendimentos de urgência e emergência, adulto e infantil, aos segurados do serviço a partir das 18h desta sexta-feira (25).

Os atendimentos do órgão, vinculado à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), serão realizados pelo hospital Santo Alberto, localizado na avenida Manicoré, 536, bairro Cachoeirinha, zona Sul da cidade.

" O servidor municipal voltará a ter um serviço de assistência à saúde de qualidade, com todo o suporte que não foi dado nos últimos anos. A proposta do prefeito David Almeida é imprimir um serviço público de excelência, mais humano, e que atenda às necessidades de todos os envolvidos. Para isso acontecer, temos que começar pelo servidor municipal, pois ele é o principal agente de contribuição das necessidades da municipalidade, bem como da sociedade. A valorização do servidor público é uma prioridade " Ebenezer Bezerra, titular da Semad





A recuperação do órgão começaram a ser viabilizadas em decorrência do saldo de falta de atendimento aos usuários, deixado pela antiga gestão da prefeitura.



Retomada

Em fevereiro, foi retomada a realização de cirurgias eletivas e, em março, o atendimento de urgência e emergência gineco-obstétrico e de maternidade, que ficou suspenso por cerca de 10 meses.

" Nós identificamos uma grande dificuldade de atendimento aos usuários do serviço logo nos primeiros dias de gestão, que foi acentuado com a saída, em 15 de janeiro, do único hospital que oferecia atendimento em pronto-socorro. O atendimento emergencial infantil foi interrompido em maio do ano passado. O órgão estava completamente disforme, sem credibilidade, devido ao abandono causado por outras gestões, e isso dificultou as negociações com novos parceiros " César Marques, subsecretário do Manausmed





Ainda de acordo com ele, novas medidas deverão ser implementadas, no que se refere à informatização dos sistemas de autorização de consultas e exames.



“O próximo passo é oferecer um serviço de marcação de procedimentos totalmente on-line, para que o servidor não precise mais se deslocar à sede do Manausmed para isso”, complementa Marques.

Além dos novos serviços, o hospital Santo Alberto já atende os usuários como pronto-socorro 24 horas em atendimento gineco-obstétrico e maternidade, também oferecendo suporte em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Centro de Tratamento Intensivo (CTI) neonatal e apoio ao diagnóstico laboratorial e de imagem.





Segurada da assistência, a professora da rede municipal de ensino Jocicleide Martins acredita na melhoria do atendimento.



“Eu espero que esse retorno seja muito bom para todos nós, acredito que é o desejo de todos os servidores da Prefeitura de Manaus. Depois desse período crítico é um retorno muito importante”, afirma.

Outros serviços

O Manausmed também dispõe de outros serviços, como atendimento para consultas eletivas, exames de diagnóstico por imagem, exames laboratoriais, procedimentos cirúrgicos, tratamento renal e oncológico.

Os prestadores de serviço credenciados à assistência constam no Guia Médico, disponível no portal do órgão, no endereço https://manausmed.manaus.am.gov.br/guia-medico .

Atualmente, o número de segurados chega a mais de 40 mil, entre servidores ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Manaus, da Câmara Municipal de Manaus (CMM), e pensionistas ligados à Manaus Previdência. Para terem acesso à assistência, os interessados devem realizar a inscrição no serviço, que é facultativa e deve ser solicitada na sede do órgão, localizada na avenida Compensa, 770, bairro Vila da Prata, zona Oeste.

* Com informações de assessoria





Leia Mais:

Metas prioritárias e plano de ação da Semad são apresentados

Manausmed volta oferecer atendimentos gineco-obstétricos; veja