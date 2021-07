Colisão entre carros deixa duas pessoas feridas em Manaus

Duas pessoas ficaram feridas. | Foto: Brayan Riker

Manaus - Um acidente envolvendo dois carros, um modelo Fiat Siena e um Chevrolet Onix, de cor branca, deixou duas pessoas feridas na esquina das ruas Visconde de Porto Alegre com Japurá, no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus, por volta de 17h30, desta sexta – feira (9).

Segundo o motorista de um dos veículos, identificado como Adriao Barbosa, 42 anos, a motorista do Onix, uma mulher, de aproximadamente 40 anos, subia a ladeira, enquanto ele ia na direção oposta.

| Foto: Brayan Riker

“Eu estava indo para o trabalho e a senhora vinha com tudo. Foi muito rápido e não deu tempo de desviar. Não tivemos visão, até bati um pouco minha perna. Nessa área não tem sinalização e fica muito perigoso”, disse.

Populares socorreram a mulher, que estava visivelmente abalada. Os carros foram parar no acostamento da via, por causa do impacto. A porta do Onix teve que ser removida para a mulher poder sair do carro, que estava acompanhada de uma criança, que também ficou muito assustada. Não houve vítimas fatais.

| Autor: Brayan Riker

Trânsito

Motoristas que passavam pelo local, após o acidente, encontraram dificuldades para trafegar nas duas vias e muitos curiosos paravam tanto para saber do ocorrido, como para prestar socorro aos envolvidos.

Acompanhe em vídeo:

| Autor: Brayan Riker





