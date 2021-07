Campanha recolhe resíduos eletrônicos em Rio Preto da Eva

MANAUS - A segunda edição da “Campanha Descarte Correto”, maior mobilização já realizada na região metropolitana de Manaus para coleta de resíduos eletrônicos, acontece neste sábado (10), no município de Rio Preto da Eva (a 80 quilômetro de Manaus). A ação tem como objetivo promover a destinação adequada desses materiais, sem que precisem parar nos aterros e lixões, além de ter um cunho social. A campanha é realizada pela empresa social Descarte Correto, com o apoio do Coletivo Manaus Lixo Zero, Fundação Rede Amazônica e Associação Polo Digital de Manaus.

O ponto de coleta dos produtos para descarte estará instalado na praça da igreja São Pedro Apóstolo, das 9h às 15h. Os objetos a serem entregues no local podem ser computadores, tablets, monitores, teclados, impressoras, câmeras fotográficas, aparelhos de som, televisão, micro-ondas, rádios, celulares e carregadores. Além de recolher os materiais, a campanha pretende até o final do ano com as ações nos municípios recuperar mil computadores, atendendo 100 comunidades com projetos de inclusão digital.

O embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil (ILZB) em Manaus e diretor da Damata Consultoria, biólogo Daniel Santos, ressalta a importância da participação da população na ação. “É muito grande o impacto do descarte incorreto desse tipo de material, para o meio ambiente. É preciso conscientização e que as pessoas apoiem esse tipo de iniciativa, aproveitando a campanha para fazer a destinação correta dos resíduos e dar a sua contribuição para manter o planeta limpo”, afirmou Daniel, que é um dos fundadores do Coletivo Manaus Lixo Zero.

Na primeira edição da “Campanha Descarte Correto”, realizada no Iranduba, em junho deste ano, foram recolhidos 70 quilos de resíduos eletrônicos. A ação acontece mensalmente, em diferentes municípios. O calendário completo pode ser acompanhado no instagram @descartecorreto.

Além de contribuir com o meio ambiente, a empresa Descarte Correto também desenvolve ações com foco na inclusão digital, com oferta de cursos para a população. No ano passado mais de 9 mil pessoas foram beneficiadas com a iniciativa.

*Com informações da assessoria

