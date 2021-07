Mais de 1 milhão de manauaras já receberam a vacina contra a Covid-19

Prefeitura de Manaus registrou nesta sexta-feira (09), mais de um milhão de pessoas que receberam a primeira dose e dose única de vacinas contra a Covid-19. | Foto: Semcom

Manaus - Mais de um milhão de pessoas receberam a primeira dose e dose única de vacinas contra a Covid-19, em Manaus. O “Vacinômetro” municipal aponta 976.554 pessoas com a primeira dose e 24.289 doses únicas desde o início da campanha em Manaus, no dia 19 de janeiro deste ano. Até as 16h desta sexta-feira (9), as equipes de vacinação coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) já haviam aplicado mais de 1,3 milhão de doses, entre primeira, segunda e única.

O prefeito David Almeida, que acompanha diariamente a evolução dos números na plataforma da Semsa, lembrou que há 20 dias a cidade festejava o primeiro milhão de doses aplicadas. | Foto: Semcom

O prefeito David Almeida, que acompanha diariamente a evolução dos números na plataforma da Semsa, lembrou que há 20 dias a cidade festejava o primeiro milhão de doses aplicadas.

" Hoje nossa comemoração é ainda mais especial porque 70% de nossa população vacinável já iniciou o ciclo que vai deixá-la mais protegida dos efeitos do novo coronavírus. Falta pouco para alcançarmos todas as pessoas aptas a receberem vacina. Estamos trabalhando incansavelmente para isso " David Almeida, prefeito

Segunda dose

Do total de pessoas vacinadas contra a Covid-19 em Manaus, 340 mil, ou seja, 24%, já receberam as duas doses da vacina ou a dose única da farmacêutica Janssen, completando o ciclo vacinal preconizado pelos laboratórios.

Nesta sexta-feira, a Prefeitura começou a vacinar com a primeira dose o público a partir de 20 anos. Juntas, as três idades (20, 21 e 22 anos) anunciadas pelo prefeito no final de tarde de quinta-feira, somam 130.930 pessoas. Com isso, ficam faltando apenas duas idades (18 e 19 anos), que concentram 84.154 pessoas.

A secretária titular da Semsa, Shádia Fraxe, visitou os pontos de vacinação abertos nesta sexta-feira para receber o público de 20 anos e mais, iniciando pela Unidade Básica de Saúde Luiz Montenegro, na região sul da cidade.

" Temos trabalhado com um planejamento rigoroso e isso tem permitido que avancemos cada vez mais nas idades, uma vez que nos grupos prioritários iniciais, que o Ministério da Saúde definiu no plano nacional de vacinação, já alcançamos as metas. Tudo o que fazemos é muito bem calculado, considerando a população estimada e a quantidade de doses que recebemos " Shádia Fraxe, secretária titular da Semsa

A assessora da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, Bruna Gisele de Oliveira, que está em Manaus participando da primeira capacitação da iniciativa Força Pré-Natal do Sul, aproveitou a estada em Manaus e acompanhou a secretária Shádia Fraxe nas visitas às UBS. Bruna avaliou como muito positiva a estratégia da Semsa para a campanha.

“Em dois pontos pelos quais passei, observei tudo muito organizado, ágil e as pessoas são atendidas com muita tranquilidade”, apontou.

Durante todo o dia, a Semsa manteve 19 pontos de vacinação em funcionamento, incluindo os sete tradicionais e mais 12 UBSs e escolas da rede pública. A ampliação no número de unidades e pessoas envolvidas na recepção, triagem e vacinação (mais de 1,3 mil servidores, além de colaboradores das Forças Armadas) teve como objetivo facilitar o acesso da população à vacina.

Influenza

Neste sábado (10), os postos de vacinação contra a Covid-19 não funcionarão porque, de acordo com a secretária da Semsa, a Prefeitura realizará o "Dia D" da campanha de vacinação contra a influenza (gripe).

" O município já tem expertise nessa questão de vacinação. É uma campanha que já acontece anualmente e amanhã o dia será dedicado a essa vacinação que é tão importante quanto a da Covid-19 e nós precisamos atingir o maior número possível de pessoas dos grupos mais vulneráveis a essa doença " , explicou Shádia Fraxe.

O "Dia D" contra a influenza (gripe) terá início às 8h, com encerramento às 16h. Serão disponibilizados 422 postos, em toda a cidade, incluindo as 171 salas de vacinas do município. Os endereços podem ser consultados no endereço https://semsa.manaus.am.gov.br.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Covid-19: cinco municípios do AM têm horário ampliado para vacinação

Feira do Produtor de Iranduba é alvo de reclamações