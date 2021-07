Beto D’Ângelo prorroga contratos de aluguel de veículos por R$ 3,6 mi

Manacapuru - Mesmo sob crítica de moradores com a falta de investimentos na infraestrutura de Manacapuru (a 98 quilômetros de Manaus), o prefeito Beto D’Ângelo (Republicanos) renovou dois contratos milionários de aluguel de veículos no valor superior a R$3,6 milhões, para atender a administração municipal.

Conforme publicações no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, da última segunda-feira (5), a prefeitura prorrogou por mais 12 meses o aluguel de veículos com a empresa AGP Transporte Construtora e Empreendimentos Ltda, no valor de R$ 2.442.015,00. Por mesmo período, o órgão municipal também prorrogou o contrato com a empresa Kapef Serviços de Construção e Transportes Ltda por R$ 1.251.000,00.



A diferença para a assinatura dos contratos foi de apenas um dia. O prefeito firmou o contrato com a empresa Kapef Serviços de Construção e Transportes no dia 17 de junho, e com a AGP Transporte Construtora e Empreendimentos no dia seguinte, 18 de junho.



| Foto:

| Foto:

Contratos recorrentes

Segundo o Diário oficial, a prefeitura firmou contrato com as empresas em junho de 2017 e desde lá vem renovando. Em quatros anos, a gestão de Beto D’Ângelo já teria pago R$ 8,9 milhões para a empresa AGP Transporte e R$ 5 milhões à Kapef. Com mais uma renovação, a prefeitura deve gastar com as empresas, respectivamente, R$ 11,3 milhões e R$ 6,2 milhões, superando o valor de R$ 17 milhões gastos dos cofres públicos.



O terceiro contrato de renovação não foi encontrado pela reportagem no Diário Oficial.



| Foto:

| Foto:

| Foto:

Empresas

Segundo a Receita Federal, a empresa AGP Transportes Construtora e Empreendimentos Ltda, tem o CNPJ 13.137.636/0001-21, e foi fundada em 2011. A empresa está situada em Manacapuru, com a atividade econômica principal voltada a locação de automóveis sem condutor, e tem como proprietários Afrânio Gilson Pereira Ribeiro e Ellen Patrícia Gonçalves da Silva.

A Kapef Serviços de Construções e Transportes Ltda, foi fundada em 2005 e tem como principal atividade a obras de montagem industrial. Os donos da empresa são Edilsone Santos e Souza e Aquila Condovil Cantuario de Souza.

Posição

A reportagem tentou contato com os citados na matéria, mas não obteve nenhuma posição até o momento. Caso, receba uma resposta, a matéria será atualizada.

Leia mais