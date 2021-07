Caminhão tomba na barreira e motorista fica preso entre as ferragens

O caso ocorreu por volta das 7h14 e o motorista estava trazendo um carregamento de carvão | Foto: Bianca Fatim

MANAUS - O motorista Magno Maciel, de 47 anos, ficou preso nas ferragens do seu caminhão após perder o controle da direção e colidir com uma estrutura de metal da barreira policial, na manhã deste sábado (10). Ele estava vindo pela AM-010, do município de Itacoatiara. O condutor foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).



O caso ocorreu por volta das 7h14 e o motorista estava trazendo um carregamento de carvão para capital, e perdeu o controle ao bater em uma contenção da estrada, conhecida popularmente como “dente de dragão”.

O motorista bateu em um veículo de modelo Gol, na cor branca, que estava estacionado na barreira e com um efeito dominó, bateu em duas motos e um outro carro que estava no local. Além do motorista, não houve mais feridos.

Magno ficou preso entre a estrutura de metal e a cabine do caminhão. Policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, contaram que se ele não tivesse jogado seu corpo para o lado, ele teria sido esmagado pela estrutura. No entanto, apenas sua perna ficou presa nas ferragens.

O estado de saúde da vítima é estável. Ele teve apenas escoriações e suspeita de fraturas nas pernas, de acordo com o tenente Galeno do Corpo de Bombeiros. O resgate demorou cerca de 1h30 por conta da dificuldade de retirada de Magno da estrutura. A esposa do motorista também esteve no local e acompanhou o resgate.



Ele foi encaminhado para o Hospital 28 de Agosto.





