Centro de Inclusão Digital de Presidente Figueiredo está abandonado

Presidente Figueiredo (AM) - O Centro de Inclusão Digital do município de Presidente Figueiredo está entregue às baratas. Até 2018, funcionavam no espaço cursos de informática básica, Word e Excel avançado, fundamentos de Corel Draw (design) e outros. Agora, as pinturas do local estão descascando e até parte da fiação foi levada embora.

“Moro aqui há quatro anos e desde que me lembro sempre esteve fechado. É triste, porque poderia funcionar para melhorar a qualificação da população, inclusive dos meus filhos”, lamenta um homem que mora próximo do local. Ele é funcionário da prefeitura, por isso pediu para não ser identificado.

Centro está abandonado | Foto: Bianca Fatim

Outro morador da região também confirmou que o prédio estava desativado, tendo sido apenas visitado por servidores da atual prefeita Patrícia Lopes (MDB-AM) na semana passada. Apesar da presença dos funcionários, o local segue abandonado e sem qualquer sinal de restauração.

Documentos obtidos pelo Em Tempo dão conta de que o Centro está ligado à Secretaria Municipal de Educação. A reportagem entrou em contato com a pasta, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.



Histórico



Centro de Inclusão quando ainda funcionava | Foto: Divulgação

Os cursos eram gratuitos e a matrícula estava sujeita à doação de 1 kg de alimento não perecível, o que acabava por resultar em doações para os próprios moradores. No entanto, com o abandono do local sem explicação, não há nem aulas e tampouco novos donativos.



Gestão Lopes



Desde o início do mandato, a gestão da prefeita Patrícia Lopes (MDB-AM) tem sido alvo de críticas por parte da população do município. Outros problemas na infraestrutura foram relatados pelo Em Tempo , a começar pelas ruas da cidade. No início deste mês, moradores do município se uniram para fazer uma 'operação tapa-buraco' com os próprios recursos. Isso porque os seguidos pedidos de ajuda por parte da população não resultaram em ação efetiva.

Outro caso recente é sobre um prédio que a atual gestão alugou por R$ 71 mil e que está sem uso , assim como o Centro de Inclusão Social. A contratação foi assinada em fevereiro deste ano e o espaço deveria abrigar a Secretaria de Cultura e Eventos e outras três pastas extraordinárias, mas isso não aconteceu.

