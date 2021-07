AM tem 412 novos casos de Covid-19 registrados nesta sexta (23)

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quinta-feira (22), foram registrados 3 sepultamentos por Covid-19 | Foto: Divulgação

Amazonas - 412 novos casos de Covid-19 foram registrados nesta sexta-feira (23), pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), por meio do Boletim Diário de Covid-19, edição de nº 475. Totalizando 413.558 casos da doença no estado.

Segundo o boletim, foram confirmados 6 óbitos por Covid-19, sendo 4 ocorridos no dia 22/07 e 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 13.468 o total de mortes.

Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, na quinta-feira (22), foram registrados 3 sepultamentos por Covid-19.

O boletim acrescenta ainda que 45.042 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão sendo acompanhadas pelas secretarias municipais de saúde, o que corresponde a 10,89% dos casos confirmados ativos.

Rede de Assistência

Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, internados em Manaus há 341 pacientes, sendo 165 em leitos clínicos (20 na rede privada e 145 na rede pública), 176 em UTI (31 na rede privada e 145 na rede pública).

Há ainda outros 25 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 20 estão em leitos clínicos (7 na rede privada e 13 na rede pública), 4 estão em UTI (1 na rede privada e 3 na rede pública) e 1 em sala vermelha.

No boletim consta, também, que há outros 48 pacientes internados com Covid-19, na rede pública de saúde do interior do estado, conforme informado pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM). São 6 em Unidade de Cuidados Intensivos (UCI) e 42 em leitos clínicos.

*Com informações da assessoria



Leia Mais

Wilson anuncia mais dois mutirões de vacinação contra a Covid no AM

Manaus terá vacinação contra a Covid nesta sexta (23); veja locais