Em Itacoatiara, doutor Euler Ribeiro lança seu livro biográfico

Itacoatiara (AM) - O médico Euler Ribeiro lançou, dia 19, em Itacoatiara (a 176 quilômetros da capital), o seu livro biográfico “O Homem da Floresta - Cidadão do Mundo”, no auditório do Senac, durante cerimônia que contou com a presença de autoridades, amigos e admiradores.

Itacoatiarense, doutor Euler é médico há mais de 50 anos, PhD em Geriatria e Gerontologia, além de outras especialidades na medicina (anestesista, pneumologista, cardiologista). É reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) e membro da Academia Brasileira de Letras do Amazonas e do Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas.

O livro conta a trajetória de vida do doutor Euler Ribeiro, reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho, coragem e dinamismo na defesa da qualidade de vida para as pessoas da terceira idade, a partir dos 60 anos. Durante o evento de lançamento, o médico lembrou da sua trajetória na Velha Serpa e agradeceu as diversas homenagens.

" Estou com uma liberação de endorfina muito intensa, por todas as homenagens recebidas e pela alegria de rever velhos amigos, na noite de lançamento deste livro, que conta um pouco de minha trajetória de vida. É, também, uma retribuição ao povo itacoatiarense, meus conterrâneos, que me inspiraram e me abraçaram com todo esse carinho e atenção de sempre. Por isso, reservei para cá o lançamento em primeiríssima mão, sendo ele também a minha homenagem à minha querida terra de Itacoatiara. " , disse o doutor Euler Ribeiro

O livro “O Homem da Floresta - Cidadão do Mundo” foi escrito pelo advogado e historiador, Francisco Gomes, de 76 anos, amigo íntimo do doutor Euler, que também é membro da Academia Amazonense de Letras e atual secretário de cultura de Itacoatiara. Contou com a cooperação da esposa do biografado, doutora Ednéia Aguiar Maia Ribeiro, e outros familiares, que comentaram sobre o legado do médico.

" Foi gratificante para nós e, na verdade, emocionante, poder ter convivido com o nosso biografado nos últimos meses. Um homem hábil, discreto, sereno e compreensivo. Cumpridor de regras de cortesia, comportamento simples e uma atitude confiante em relação aos outros. " , disse o autor

De acordo com Francisco Gomes, o médico é uma pessoa forte e um grande exemplo de amazonense guerreiro. “Euler Ribeiro é um ‘oitentão’ que não mostra alteração no caráter e na aparência: não mudou até hoje. Forjado nas cinco principais cidades amazônicas. Foi nascido e criado em Itacoatiara, estudou em Manaus, Parintins, Santarém e Belém. Um guerreiro, filho legítimo da Amazônia. Isso explica o título merecido do livro que escrevi sobre a trajetória dele”, destacou o autor da biografia.



Trajetória

Euler Ribeiro é o atual reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade – FUnATI. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre (2006). Membro vitalício da Academia Amazonense de Letras, onde ocupa a cadeira nº8, e da Academia de Medicina do Amazonas, sendo o atual presidente.

Tem ampla experiência na medicina, com ênfase em Geriatria e Gerontologia, atuando, principalmente, nos temas: envelhecimento, geriatria, qualidade de vida, seguridade social e pneumologia. Participa ativamente de pesquisas sobre envelhecimento e envelhecimento humano, em diversos aspectos. Realiza estudos que envolvem frutos amazônicos na melhora da qualidade de vida, como o guaraná, açaí, tucumã e castanha.

Conhecido internacionalmente, o médico dedicou vários anos em pesquisas sobre o envelhecimento do ser humano, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desse grupo de pessoas. Suas descobertas já foram divulgadas durante eventos em outros países. Entre suas pesquisas destaca-se o estudo dos benefícios dos alimentos amazônicos.

