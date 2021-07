Mega-Sena pode pagar R$ 7 milhões no sorteio deste sábado

R$ 7 milhões neste sábado (24) ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas. | Foto: Agência Brasil

A Mega-Sena pode pagar R$ 7 milhões neste sábado (24) ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas. O sorteio do concurso 2.393 será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais (perfil @LoteriasCAIXAOficial no Facebook) e pelo canal da Caixa no Youtube.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje em qualquer lotérica do país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa (disponível para Android e iOS). Clientes do banco também tem a opção de apostar por meio do Internet Banking Caixa.

O valor de uma aposta simples (6 dezenas) na Mega-Sena é de R$ 4,50.

*Com informações da Agência Brasil

Leia mais:

Chance de ganhar na NFA é 11.000% maior que na Mega-Sena

Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio acumula em R$ 22 milhões