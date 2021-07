Em Manaus, investigador de polícia morre após grave acidente de carro

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do carro após o acidente. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. | Foto: Reprodução





Manaus (AM) - Na madrugada deste sábado (24), por volta das 2h da manhã, um homem morreu em um acidente de carro após colidir com uma árvore na avenida do Turismo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. A vítima, identificada como Pablo Ferreira Rangel, 45, era um investigador de polícia. Ele ficou preso entre as ferragens e foi a óbito no local.

Na ocasião, o Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do carro após o acidente. Em seguida, o Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado no 19°Distrito Integrado de Polícia (DIP), veículo do investigador foi guinchado para a Delegacia Geral de Polícia Civil. Também estiveram no local equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Instituto de Criminalística (IC) e Gerência de Transportes (GETRAN) da Polícia Civil.

No IML, colegas de farda pareciam emocionados com a perda do investigador. Um deles, que não quis ter o nome divulgado, lamentou: "Um ótimo colega, alguém solidário e um profissional muito competente. Estamos todos muito tristes".

Leia mais:

Dois corpos são encontrados após acidente entre lanchas no Rio Negro

Pastor desaparece após lancha passar por cima de canoa em Manaus