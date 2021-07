Morre irmão do Prefeito David Almeida, Delano Almeida

| Foto:





Manaus - Faleceu neste sábado (24) o senhor Delano Tadeu Pereira de Almeida, de 60 anos, irmão do prefeito de Manaus David Almeida, em decorrência de falência do miocárdio. A notícia foi dada pelo próprio prefeito por meio das redes socias. Em uma publicação, Almeida lamenta a partida do irmão.

" Com pesar nos despedimos de você, meu irmão. Que o tempo dado por Deus transforme a dor da perda em saudades serenas e conforte o coração de todos os nossos familiares e amigos. Aqui ficamos na esperança de que nos veremos na eternidade com nosso Jesus. Eu te amo " , disse

Além de David Almeida, o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura Marcos Rotta também manifestou-se por meio de nota.

“Que Deus receba o senhor Delano em sua morada eterna e seja o conforto de todos os familiares e amigos dele e de nosso prefeito, neste momento tão doloroso”, declarou Marcos Rotta, em solidariedade ao prefeito David Almeida e sua família.



Delano foi por 15 anos um dedicado servidor público da Procuradoria Geral do Município (PGM), além de ter atuado no Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), sendo admirado por seus pares em todos os ambientes de trabalho.

