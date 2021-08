Em Presidente Figueiredo, Nova Aliança é esquecida pela prefeitura

Presidente Figueiredo (AM) - Sem energia e sem água promovida pela Prefeitura de Presidente Figueiredo, a Comunidade Nova Aliança de Deus, no quilômetro 4, sofre por estarem esquecidos pela atual gestão. A região, que além de ser colada ao lixão da cidade, ainda tem que viver sem ser lembrada pelo poder público e tendo que tirar do próprio bolso para financiar saneamento básico e energia elétrica.

A Comunidade, que tem 60 pessoas, vive um total descaso, tendo que tirar a água para beber de uma fonte que fica dentro de uma mata fechada. Não há caixa d’água ou um saneamento básico digno para os moradores viverem.

Os moradores têm que tirar do seu próprio bolso para criar poços artesianos e maneiras de trazer a água da fonte para dentro de suas casas, indo contrário a Lei Orgânica Municipal, no Art. 7°, no parágrafo IV, de que são objetivos prioritários do município a promoção de saúde pública, higiene e saneamento básico.

A área da comunidade fica ao lado do lixão da cidade | Foto: Bianca Fatim

A solução que os moradores encontraram é canalizar a água da fonte para as residências, no entanto, para isso é necessário pagarem uma taxa em conjunto, de R$20,00, para ser possível ter água, a principal fonte de vida do ser humano, além de terem que tratar com as ferramentas que eles têm, como ferver, para ter uma bebida mais saudável.

O pastor Francisco Neves, de 43 anos, é morador da comunidade e responsável pela única igreja do local, e descreve a série de descasos. Ele afirma que os moradores se sentem abandonados e que sempre tentam relatar a situação para o poder público, no entanto, eles são ignorados, e inclusive já enviaram até projetos, que não foram respondidos ou executados pela Prefeitura de Presidente Figueiredo.

" Nem todo mundo tem condições de ter seu próprio poço aqui, aí muitos tem que canalizar lá da fonte para chegar na casa das pessoas. Aí pagamos uma taxa para financiar a água da comunidade, que é feita por alguns moradores. E pior, que nem é das melhores, mas é o que temos. É realmente uma situação muito difícil. " Francisco Neves, Morador da Comunidade

Energia cortada

Não há caixa d’água ou saneamento básico na área para os moradores viverem | Foto: Bianca Fatim

Assim como a água, a energia é financiada pelos próprios moradores e também enfrentam uma série de problemas quanto à situação. O primeiro deles é que já enviaram o requerimento pedindo para regularizarem a luz, e por diversas vezes, foram ignorados.

O fato de serem ignorados já é um sério problema, o pior é quando lembram deles e vão até lá cortar a energia da comunidade, não fornecendo nenhuma solução.

“Estamos em um problema sério de energia, porque já encaminhamos o nosso projeto, só que até agora eles não colocaram o fio, e vem aqui e ficam cortando a energia da comunidade”, afirma o Pastor Francisco.



Um dos primeiros moradores, Paulo Ferreira, de 61 anos, conta que tudo o que tem na Comunidade Aliança de Deus, nada foi fornecido pela prefeitura, e sim pelos moradores. A situação é de calamidade total.

" Tudo o que tem aqui a gente tem que tirar do nosso bolso, eles não ajudam e não olham pra gente. Todo mês temos que fazer uma cota para financiar a Comunidade, sendo que é um direito nosso e dever da prefeitura. " disse o morador Paulo Ferreira, de 61 anos

Prefeitura ignora problemas



A Prefeitura de Presidente Figueiredo foi questionada pela reportagem do Em Tempo sobre todos os pontos em que cidade precisa de atenção. No entanto, não responderam a nenhum dos questionamentos feitos.

Leia mais:



Em Presidente Figueiredo, moradores reclamam do “lixão” a céu aberto

Figueiredo não é mais a ‘terra do cupuaçu’ por falta de investimento