Insegurança tira paz dos moradores de Iranduba

Iranduba (AM) - Moradores de diferentes bairros do Distrito de Cacau Pirêra, em Iranduba, município distante 30 quilômetros, alegam que não se sentem mais seguros na cidade, e culpam a prefeitura pela falta de atenção com os moradores.

A principal suspeita sobre a explosão da violência é a guerra de facções que está acontecendo na cidade e pune os moradores que nada tem a ver com a criminalidade no local, e sentem um sentimento de terror.

A estudante Clara Maranhão, 19 anos, mora no bairro Cidade Nova, e diz não ter tranquilidade para pegar nem um ônibus na cidade.



“Na verdade, a gente fica sabendo de tanta morte, que tem medo até de ir à esquina. Esperar numa parada, que demora horrores, e você ali desprotegida”, desabafa.

Outra moradora que relata não ter mais tranquilidade para sair de casa é a merendeira Raimunda Pimentel, 60 anos, que também reside na área.

" Nem para comprar um simples pedaço de pão nos sentimos seguros. A segurança está péssima. É morte! Ninguém sabe quem mata quem e, daí por diante, todo tempo. Tenho até medo de ser confundida na rua e me matarem. A gente tem vivido só te promessas. Nem o Prefeito, com boa parte do Cacau às traças, e nem segurança. Uma zona. " disse Raimunda Pimentel, merendeira

O auxiliar de serviços gerais, Júnior Pimentel, 29 anos, culpa a prefeitura pela falta de segurança por não tomar nenhuma atitude, mesmo com a crescente violência na cidade.

" A gente vive na revolta. Nem segurança, não vejo ninguém se manifestar, nem Prefeitura, apesar que segurança não é papel de lá, mas a gente queria, ao menos, uma presença conosco dela. Não vejo nada. O único apoio é Deus. " , disse Júnior Pimentel

Júnior lembra do último caso de violência que atingiu e chocou os moradores de Iranduba. “Um dia desses, mataram até uma criança de 12 anos em um tiroteio com a polícia. Nós não acreditamos mais em nada”, relata.



No Cacau Pirêra, a moradora do bairro Nova Veneza, Érica Rodrigues, 23 anos, vende bolos na rua para sobreviver e acredita que a onda de violência prejudicou seu trabalho.

" Hoje, eu me tremo toda na hora de pegar meu carrinho para vender bolo. Viver sem paz é a pior coisa que pode existir. Aqui a gente já vive sem asfalto, sem ajuda de poder público, sem nada. E agora, mais essa? Tá demais aqui. Pra mim, Iranduba é uma terra sem lei. " Érica Rodrigues, comerciante de Cacau Pirêra

Sonho interrompido

O pequeno Gabriel sofreu dois disparos durante tiroteio em ação policial. | Foto: Divulgação

A morte do menino Gabriel dos Santos, de apenas 12 anos, que aconteceu dia 27 de julho, durante uma ação policial, é mais um caso que aterroriza os moradores de Iranduba. Gabriel foi atingindo por disparos e caiu no rio, nos fundos de casa, no bairro Cidade Nova. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que Gabriel foi atingido por dois disparos.

O Em Tempo esteve na rua 9, dia 3 de agosto, para conversar com a família da criança, mas descobriu que eles, aterrorizados, se mudaram do local e, conforme um vizinho que optou por não se identificar, não pretendem retornar à região após sofrerem ameaças.



Família de Gabriel abandonou o município após o caso de violência. | Foto: Carlos Araújo

À equipe de reportagem, os vizinhos relataram como era a convivência com Gabriel e relatam indignação com a falta de atenção da prefeitura com o caso.

“Gabriel era um menino muito bom. Ele sempre ia comprar as coisas para mim. Mas, antes, sempre pedia permissão da mãe dele”, disse um morador, indignado com a morte do garoto.

Outra vizinha afirmou que o menino faz falta para os moradores de Cacau Pirêra.

" Eu me lembro do sorriso dele todos os dias. Ele vinha brincar de futebol com meu filho. Tudo isso é estarrecedor, o grau de violência. Estamos com medo. Aqui não veio Prefeito. A mãe do Gabriel, coitada, não estava nada bem. Devastada. " , disse moradora

O caso segue sendo investigado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e o Ministério Público Estadual que pretende incluir a família no programa de proteção à testemunha.



Moradores do Cacau Pirêra protestam e pediram justiça por Gabriel. | Foto: Suyanne Lima

O buraco da liberdade

Nas últimas semanas, o município registrou várias mortes com suspeitas de ligação com a guerra de facções. Fugas também aconteceram, recentemente, na delegacia do município, gerando medo na população, quando 10 detentos escaparam da carceragem da 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, no dia 29 de julho, pelo mesmo buraco que outros 14 fugiram, dois dias antes.

A polícia prometeu apurar o caso e investigar as circunstâncias das fugas.

SSP-AM se pronuncia

Sobre o terror que os moradores de Iranduba estão vivendo nos últimos dias, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) se limitou a dizer que determinou reforço policial no município.

Atitude da prefeitura

O Em Tempo questionou a Prefeitura de Iranduba sobre a falta de atenção e apoio aos moradores da cidade. Até o fechamento desta edição o jornal não recebeu nenhuma posição do órgão municipal.

