Em Iranduba, vereador diz que prefeito Augusto Ferraz é um ‘charlatão’

Iranduba (AM) - O vereador Luis Carlos Velho (Republicanos), conhecido como “Velho”, acusa o prefeito de Iranduba, Augusto Ferraz (DEM), de tentar enganar o povo de Iranduba. Em audiência, dia 31 de julho, na Câmara Municipal, o vereador também declarou que o prefeito mentiu à Justiça Eleitoral ao afirmar que mora em Iranduba.

Conforme o vereador, o prefeito declarou, no ato da candidatura no Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que residia em um terreno no Ramal do Janauari, em Iranduba. Mas, segundo Velho, quem mora nesse local é o vereador Nedy Vale (PSD), aliado de Ferraz.



" O senhor enganou o povo de Iranduba, basta saber que o senhor vá até a casa do Nedy, lá mora o Nedy, não o senhor. O senhor começou enganando o povo quando disse que morava em Iranduba. O senhor é um charlatão, que enganou o povo de Iranduba. " , disse o vereador durante audiência

Ao Em Tempo , na quarta-feira (4), o vereador Luis Velho reafirmou as acusações e disse que Ferraz e Nedy fizeram um documento fraudulento, sem transferência bancária, na tentativa de mentir também para o povo de Iranduba. O parlamentar garantiu que pretende enviar à Justiça a denúncia da falsificação na declaração de domicílio.



Município na mão de pessoas de fora

Velho diz que o prefeito quebrou todas as promessas feitas em campanha e colocou Iranduba na mão de pessoas de outras localidades. “O prefeito esteve na minha residência e disse que não traria nem a mãe dele para governar o município de Iranduba, somente o povo de Iranduba”, disse.

O membro da câmara legislativa municipal diz que a população fica revoltada com a falta de autonomia do povo irandubense, que segue tendo a sua cidade governada por pessoas que não compreendem os problemas da região.



“Ele [Augusto Ferraz] começou mentindo e está mentindo até hoje. Entupiu o município de pessoas de Manaus, nada contra as pessoas de Manaus, mas é interessante verificar quantas pessoas de Iranduba têm na prefeitura de Manaus, não há nenhuma. Mas, agora, Iranduba está lotada de pessoas de Manaus, 80% dos seus secretários são de Manaus. Durante a eleição, o prefeito pregava que seria zero pessoas de Manaus”, afirmou.



Gestão Ferraz

O integrante do poder público municipal avalia como negativos os primeiros oito meses da gestão de Augusto Ferraz, marcada por perseguição política, descontentamento e promessas falsas.

" É um governo que seus primeiros atos foram perseguir os gestores municipais de Iranduba, cortando seus vencimentos e, depois de muita pressão, muita discussão, com a participação do Ministério Público, ele pagou os retroativos dos gestores da educação. " Vereador de Iranduba, Luis Carlos Velho

Velho ainda diz que Augusto Ferraz despreza os alunos de Iranduba e a prefeitura não oferece nem merenda escolar para os estudantes, que passam por dificuldade alimentar.

" Na educação, ele não deu uma merenda escolar para os alunos da rede municipal. Se sabe que muitos alunos da rede pública vão para escola porque não tem um alimento, um café da manhã, para se alimentar em casa, eles dependem muito disso. Muitos alunos são carentes e precisam dessa merenda escolar e, até hoje, nada. " , afirmou o vereador

O parlamentar finaliza afirmando que Augusto Ferraz é um estelionatário eleitoral, ou seja, adotou uma posição ideológica durante as eleições e, após ser eleito, tomou uma posição ideológica oposta.



“Ele falava em campanha que jamais iria fazer, ele mentiu para o povo de Iranduba. Ele está fazendo uma gestão realmente focada em lucrar”, finalizou.

Posição da Prefeitura

O Em Tempo entrou em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura, mas não recebeu posição sobre os questionamentos expostos na matéria.

