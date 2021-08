Em Manaus, detentas realizam dia de beleza para vítimas de violência

Manaus - Seis internas do Centro Feminino de Educação e Capacitação (Cefec) realizaram, na manhã deste sábado (7), uma sessão de embelezamento para mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social e seus filhos. A iniciativa fez parte da Ação Cream em Movimento, promovida pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc) em alusão aos 15 anos da Lei Maria da Penha.

As reeducandas estiveram no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Elisa Bessa Freire, na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, para realizar serviços de corte e cabelo, esmaltação, maquiagem e design de sobrancelhas no público-alvo.

Outras atividades também ocorreram no local, como palestras, doação de sangue, atendimentos médicos e exposição de artesanatos. O objetivo foi promover a autoestima e conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

Para desempenhar as atividades, todas as internas, que integram o programa de ressocialização Trabalhando a Liberdade, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), receberam capacitação profissional na unidade prisional ondem cumprem pena.

" Estamos preparando essas meninas para que elas saiam da penitenciária com capacitações e encontrem uma fonte de renda digna e honesta. Além disso, todo trabalho realizado pelas internas garante a possibilidade de remir um dia da pena a cada três dias trabalhados. Essa ação especial de hoje foi muito importante também porque as mulheres puderam, além de prestar um serviço para a sociedade, atentar à programação que estava acontecendo " disse Keyla Prado, chefe do Departamento de Reintegração Social e Capacitação (Deresc)

