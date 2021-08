Prefeitura faz mais de mil atendimentos em comunidades carentes

Entre os serviços oferecidos estão 2ª Via da Certidão de Nascimento, Cadastro Único, Carteira de Trabalho Digital, atendimento ginecológico com orientação sobre higiene da mulher. | Foto: Semcom

Manaus - Moradores da comunidade rural Jatuarana, no rio Amazonas, e outra na escola municipal Professora Maria Auxiliadora Santos Azevedo, no bairro Jorge Teixeira, 4ª Etapa, zona Leste da capital receberam, da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), na sexta-feira e no sábado, 6 e 7/8, respectivamente, ações de cidadania.

Entre os serviços oferecidos estão 2ª Via da Certidão de Nascimento, Cadastro Único, Carteira de Trabalho Digital, atendimento ginecológico com orientação sobre higiene da mulher, entrega de absorventes íntimos, cartilhas informativas sobre a Lei Maria da Penha, prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), pelo Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), entrega de sementes pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc); embelezamento, esmaltação, design de sobrancelhas, limpeza facial, massoterapia, teste de visão, roda de conversa com as mulheres, sobre violência doméstica, apoio do Conselho Tutelar com orientação e brincadeiras lúdicas para crianças, educação em saúde com entrega de kits de prevenção, pela Cruz Vermelha Brasileira Amazonas, orientação ambiental com os Garis da Alegria da Secretaria Municipal de Limpeza Pública (Semulsp), além de curso rápido de preparação de detergente, e apoio pedagógico, da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

| Foto: Semcom

“Estamos realizando diversas ações de cidadania, tanto na zona rural quanto na urbana, levando serviços para as populações que moram em áreas com necessidade de atendimento. Essas duas, especialmente, estamos levando a campanha “Agosto Lilás – Manaus por Elas”, com atividades especiais voltadas às mulheres. No Jorge Teixeira, ainda levamos a nossa Unidade Móvel de Atendimento à Mulher com assistências jurídica e psicossocial”, declarou a subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres e Direitos Humanos, Graça Prola.

A próxima ação de cidadania será realizada na comunidade Assentamento Nazaré, localizada no rio Amazonas, dia 18 de agosto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Famílias de Novo Airão recebem benefício do Programa Criança Feliz

PcDs têm mutirão de serviços neste sábado (31) em Manaus