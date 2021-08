'Não estava pronta': os relatos de mulheres que decidiram abortar

Segundo Ministério da Saúde, em 10 anos, foram contabilizados 770 óbitos de mulheres por complicações após procedimentos de aborto | Foto: Reprodução

MANAUS (AM) -“Eu tinha só 19 anos, não queria ser mãe, não estava pronta. Sempre quando falam de gravidez, as pessoas imaginam que tudo seja um mar de rosas, mas isso não é verdade, pelo menos não comigo. Quando contei para o meu então namorado que estava gestante, ele sumiu, como eu cuidaria de uma criança sozinha?”.

Esse é o relato de Andressa Pires*, agora com 45 anos, que precisou interromper uma gravidez inesperada duas décadas atrás, utilizando um medicamento para tratamento de úlceras. Católica, a empresária concedeu um relato emocionante ao EM TEMPO e detalhou os momentos que viveu deprimida por anos seguidos.

" Guardei esse segredo por muitos anos, era um misto de vergonha e de culpa, tinha medo da reação da minha família, principalmente porque sempre foram muito religiosos. A dor do arrependimento era tão insuportável e o sofrimento físico foi tão intenso que eu desejava sumir, de uma hora para outra. Sempre quando o tema era mencionando em uma roda de conversa, eu ficava com um olhar distante e calada. Cansei de me olhar no espelho e me perguntar como tive coragem de fazer aquilo " , relembra

A visão sobre a interrupção que havia realizado só começou a mudar depois que ela se casou e teve dois filhos. "Hoje eu acredito que não tenha feito nada de errado, tudo isso desrespeita somente a mim, à minha vida íntima e tenho certeza que não estava pronta para ser mãe naquela época. É tão fácil julgar as mulheres que abortam, muitos me perguntam 'por que você fez isso?', mas deveriam perguntar 'o que você sentiu para que você precisasse fazer?", ponderou a empresária.

'Tive medo de morrer'

A jovem Leandra Melo*, de 28 anos, também precisou interromper a gravidez aos 24 anos. Ela ficou gestante de seu então namorado, com que estava junta há pouco mais de um ano.

"O que eu podia fazer quando o mundo parecia se desfazer aos meus pés? Lembro do medo, do frio na barriga que não passava e não me deixava parar de pensar, nem por um minuto, de como a minha vida viraria de cabeça para baixo. Quando contei para o meu namorado, ele também ficou muito preocupado, nós éramos muito jovens e chegamos a um consenso de que não poderíamos ter aquele filho", conta.

A universitária começou a pesquisar clínicas clandestinas que realizavam a interrupção da gravidez, mas esbarrou nas dificuldades financeiras. "Só consegui fazer o aborto quando uma amiga me indicou uma senhora que sabia como realizar o procedimento. Lembro que entrei em contato e quando cheguei na casa dessa mulher, tive muito medo de morrer, muito mesmo, foi uma sensação terrível".

" Ela aplicou um medicamento na parede do útero e me deu algumas pílulas para eu colocar debaixo da língua. Quando cheguei em casa, horas depois sentir as contrações. Eu e meu namorado acabamos terminando o nosso relacionamento algum tempo depois, mas não posso dizer que me arrependo " , finalizou.

Morte e desigualdade

Nem todas as mulheres que interromperam a gravidez tiveram a mesma sorte de Andressa e Leandra. Segundo o Ministério da Saúde, em 10 anos, foram contabilizados 770 óbitos de mulheres por complicações após procedimentos de aborto. De acordo com a pasta, a interrupção voluntária da gravidez é a quarta causa de mortalidade materna no país, mas pesquisadores acreditam que esses números sejam ainda maiores.

De acordo com o Código Penal, o aborto é crime no Brasil, com pena de um a três anos, salvo em situações em que há risco de vida para a mulher ou para o bebê, em casos de estupro e de anencefalia do feto. A partir de hoje (3), a questão da criminalização do aborto estará em debate durante audiências públicas no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a advogada Viviane dos Santos, sendo lei ou não, as mulheres que optam pelo aborto vão realizá-lo quer o estado permita ou não. Em sua opinião, as mulheres deveriam ter gerência sobre o próprio corpo.

De acordo com o Código Penal, o aborto é crime no Brasil | Foto: Reprodução

"Ao estabelecer que as mulheres só podem realizar a interrupção excepcionalmente em três circunstâncias, a legislação brasileira condena centenas de grávidas à morte, especialmente mulheres pobres que não possuem poder aquisitivo para custear uma clínica clandestina de alto padrão", afirmou a jurista.

Viviane argumenta que na maioria dos países desenvolvidos, a interrupção da gravidez é legalizada em todos os casos em que as gestantes sintam a necessidade do procedimento.

Enquanto as mulheres que optaram pelo aborto sofrem várias sanções sociais, o abandono paterno ainda é uma realidade mais presente do que nunca. Só no primeiro semestre de 2021, foram registrados 4.142 nascimentos de filhos cujos pais não aparecem na certidão de nascimento no Amazonas, conforme a Associação dos Notários e Registradores do Amazonas (Anoreg/AM).

Traumas emocionais

A psicóloga Eliane Mezari explica que os aspectos religiosos, por exemplo, interferem fortemente no tema, que deixa ser tratada como uma questão legal e se torna algo que diz respeito à moral.

" O aborto é bem mais que uma questão pessoal e de saúde pública, envolve a nossa sociedade, que é religiosa, e no bojo sociocultural está o machismo, em que toda a responsabilidade e consequências recaem sobre a mulher e as pessoas esquecem que para haver gravidez, existe um homem, um genitor. O aborto se torna um ato de desespero, por diferentes motivos. E um número significativo de mulheres perdem a vida, em clínicas clandestinas com más condições, sendo relegadas à condição de criminosas, por não haver políticas de acolhimento " , afirma a especialista.

Ainda de acordo com a psicóloga, todos esses fatores deixam o procedimento de interrupção ainda mais traumático para as mulheres. "Há inúmeras consequências psicológicas por sentirem-se violentadas e culpadas. O estado emocional vai além da diminuição da autoestima, tristeza, choro e angústia".

"Sem apoio emocional que atenuem as dores que são também físicas, essas mulheres podem se expor a riscos de vida ou se machucarem como autopunição. O vazio e os sentimentos de aniquilação de parte de si mesma podem colaborar para o desenvolvimento de transtornos bipolar e alimentares", finalizou a psicóloga.

*Nomes fictícios para preservar as identidades.

Leia mais

Por conta de riscos, gravidez deve ser evitada durante a pandemia

Editora do Amazonas é responsável por publicar best-seller feminista

Argentina aprova legalização do aborto até a 14ª semana de gravidez