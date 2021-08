Moradores enfrentam falta de água constante em Manacapuru

Manacapuru (AM) - Moradores do bairro Correnteza, no município de Manacapuru (distante 90 km de Manaus), enfrentam há anos problemas com o abastecimento de água. Ao Em Tempo, os habitantes denunciam o descaso da Prefeitura Municipal de Manacapuru com as dificuldades dos manacapuruenses.

" A minha vida é só tirar água com uma cuia da caixa d’água da vizinha para conseguir fazer as coisas no meu comércio. Aqui, a água chega às 7h e, quando dá 14h, não tem mais. Quem encheu os baldes, encheu. Quem não encheu, não enche mais. " omerciante Raimundo Torres, 63 anos, que mora na rua Estrada da Correnteza.

O idoso vai além e desabafa sobre o que ele considera um abandono por parte da Prefeitura Municipal de Manacapuru com o bairro.



O trabalhador diz ser “engraçado” o bairro ser chamado de “correnteza”, mas não ter água nas torneiras dos moradores. “Que ‘Correnteza’? Aqui não tem água, não tem correnteza de nada. É um abandono geral. É uma palhaçada isso com a nossa cara. Esse prefeito que se reelegeu, agora, o Beto D’Ângelo, Deus me livre! Nunca mais veio aqui”, relatou o morador.

" O pessoal da SAAE só vem, quebra a rua toda, numa cava, cava desgraçado e não resolve o problema. Povo não fala porque tem medo. Mas, eu falo por não trabalhar na prefeitura. Meu salário não é pago por eles. Aqui [na cidade], ou o cidadão tem um comércio ou trabalha na Prefeitura, porque não tem emprego. " , acrescenta o comerciante.

Morador da rua Estrada da Correnteza, Francisco Maia, 35 anos, conta que a água vem com a pressão baixa que não sobe nem para a caixa d’água dos moradores.

" Uma ironia. O nome do bairro é ‘Correnteza’ e não tem água. Vem a SAAE, abre aqui, abre ali, mas o problema persiste. Nós só ouvimos que vão ajeitar, mas nada acontece. Esse prefeito é sempre a mesma história. Agora, diz que roubaram um fio da bomba d’água. Nunca consertam isso direto. " disse Francisco Maia, 35 anos, morador.

Vivendo no bairro há três anos no bairro, Maria da Silva reclama que a falta de água afeta a rotina dos moradores, que não consegue nem tomar banho.



“A gente fica fedendo. Nunca fui uma mulher porca de não gostar de tomar banho, mas moro num bairro que todo dia falta água. Queremos uma solução da prefeitura, seu Beto, foi bom levar nosso voto, mas, agora, mande resolver essa situação de uma vez”, pediu.



Água de qualidade r uim

Conforme moradores, além da falta de abastecimento, a água chega nas casas dos moradores com odor e com um aspecto sujo. Um morador, que pediu para não ser identificado, diz que as pessoas têm medo de tomar a água que chega nas torneiras por temerem alguma contaminação.

“Está vindo muito suja. Eu não sei se é da encanação, mas a gente precisa que alguma providência seja tomada. Eu não tomo e não dou para os meus filhos. Dou meu jeito, compro água mineral, mas não dou essa água”, relatou.



Cheia

Segundo os moradores durante a cheia histórica deste ano, que atingiu diversos municípios do Amazonas, Manacapuru foi afetado com os problemas decorrentes das alagações. A cheia dos rios levou sujeiras para dentro das casas dos habitantes e, conforme eles, a Prefeitura não atuou para melhorar a vida dos manacapuruenses.

" Foi um sofrimento que trouxe todo o lixo para dentro das nossas casas. A assistência da Prefeitura foi mínima. Deram uma cesta básica que, de tão ‘básica’, dava era vergonha. Não dava nem para o tempero das comidas. Fora isso, deram algumas madeiras, mas a gente que se virasse com esse material. Esse foi o único momento em que ganhamos algo. Montaram algumas pontes, mas, agora, não querem desmontar elas. Chamei a Defesa Civil para vir na minha casa, que desabou, mas até agora nada. " , desabafou o autônomo Paulo Santos, 28 anos.

O estudante Rodrigo Avelar, de 18 anos, diz temer que sua mãe idosa precise passar por mais esse problema de falta d’água após ter passado pela cheia sem nenhuma assistência da prefeitura.

" Minha mãe é uma mulher tão guerreira para passar por isso. Ela já tem idade. Quando alagou, tivemos que dar nosso jeito. Não tivemos nenhuma ajuda. Perdemos muita coisa dentro de casa. Agora, a gente quer tomar um simples banho e fazer comida, mas precisa ir nas casas dos outros para tentar conseguir ajuda. Esse local deveria ser chamado de bairro ‘Correnteza Seca. " , disse o jovem

Problema com o esgoto

Além da falta de água, sujeira e esgoto a céu aberto são problemas vivenciados por manacapuruenses. | Foto: Carlos Araújo

Uma moradora que optou por não se identificar disse que, além dos problemas com o abastecimento de água, os moradores ainda enfrentam dificuldades devido à falta de esgoto adequado na região.

“Não tem esgoto, nem saneamento básico. As nossas necessidades fisiológicas ficam ali, a céu aberto. Não tem encanação. As casas de palafitas não têm saneamento básico, os lixos ficam na rua da Estrada da Correnteza, apenas um amontoado de lixo e imundice. Porém, isso já vem de muitos anos, eu moro há quatro anos nesse bairro, mas esse prefeito não fez nada. Para fazer uma ponte no período de alagação foi difícil, ainda fizeram uma de péssima qualidade”, relata.

Posição

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Manacapuru (SAAE), e, por meio de nota, a SAAE respondeu que devido às enchentes ficaram impossibilitados de realizar manutenções. O órgão, ainda, reforça que as equipes continuam em campo no bairro, para detectar mais falhas na rede neste local.

Por sua vez, a Prefeitura de Manacapuru não se posicionou sobre os problemas apresentados na reportagem. Porém, caso o órgão público se pronuncie, a reportagem será atualizada.

Leia mais:

Fux participa de evento em Manaus e proíbe participação da imprensa

Transporte rodoviário do AM recebe 79 autos de infrações