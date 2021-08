Material entregue reforça trabalho da Polícia Civil

MANAUS (AM) - Atenta às demandas das forças de segurança, a deputada estadual licenciada Alessandra Campêlo (MDB) acompanhou, nesta sexta-feira (20), a entrega de 68 placas balísticas na sede da Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM). O material vai reforçar a atuação do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera) em operações.

A cerimônia teve a presença da delegada-geral da PC, Emília Ferraz, e do delegado Juan Valério, coordenador do grupo. Os 34 pares de placas são frutos de emenda parlamentar de Alessandra, no valor de R$ 150 mil reais. Esse equipamento suporta disparos de fuzil calibre 556 e 762, além de ter flutuabilidade.

O Grupo Fera foi criado oficialmente em 27 de setembro de 1999, por meio da Portaria 602, e possui servidores treinados nas mais diversas escolas nacionais e internacionais de operações táticas e especializadas. Além de atuar em ações da Polícia Civil, o Fera também participa de operações a convite do Ministério Público, Forças Armadas, e presta apoio na segurança de autoridades em grandes eventos.

Para o delegado Juan Valério, esse foi um dia histórico para a Polícia Civil.

“Pela primeira vez temos um equipamento de proteção balística nível 3, importante no combate ao narcotráfico e operações fluviais. Além disso, a flutuabilidade impede que o policial afunde caso caia na água. Com certeza vai trazer mais segurança e eficiência aos policiais do Grupo Fera”, disse.

Policial civil concursada licenciada, Alessandra leva demandas das forças de segurança do Amazonas ao parlamento amazonense desde que foi eleita pela primeira vez, em 2014. Para ela, é uma honra poder contribuir com melhorias para a categoria.

“Melhorar as condições de trabalho e apoiar nossos agentes de segurança é uma bandeira que levanto e defendo há anos. Me sinto honrada em poder fazer mais pela nossa polícia. Tenho certeza de que esse equipamento vai fazer a diferença para eles e para a população, que só tem a ganhar com profissionais bem estruturados”, afirmou.

*Com informações da assessoria

Leia Mais